Москва, , 15:15 — REGNUM В России необходимо создать более благоприятные условия для привлечения средствна фондовый рынок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Прошу правительство подготовить дополнительные предложения на этот счёт, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги», — заявил Путин.

«Также предлагаю государству подумать о софинансировании государством таких накоплений. При этом подчеркну: на фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И ещё раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идёт о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов. Это решение также прошу проработать», — указал он.