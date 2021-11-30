Москва, , 15:56 — REGNUM Возвращение мировой экономики к золотому стандарту едва ли возможно при современных объёмах мировой торговли. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Россия зовёт!» и партнёрство с Вьетнамом: рабочий день Путина – трансляция»

«Сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен, хотя бы потому что объём мировой торговли кратно больше, чем все золотые запасы в мире. Поэтому вот это хождение золотых денег или даже привязка к ним — достаточно сложный процесс. Хотя, конечно, наличие драгметаллов и в наших резервах тоже заметным является», — заявил Путин.

«На сегодняшний день, наверное, основной тренд, всё-таки, на увеличение количества резервных валют в целом — это и арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается как таковая, и обращение международных организаций к этой теме будет тоже более основательным, ну и, конечно, расчёт тоже в национальных валютах», — указал он.