Москва, , 17:32 — REGNUM Россия дорожит стратегическим партнёрством с Вьетнамом. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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«Мы дорожим уровнем стратегического партнёрства с Вьетнамом. Отношения наши развиваются в современных условиях: несмотря на пандемию, в прошлом году объём товарооборота увеличился на 15% с лишним, а в этом году за девять месяцев — на 16% с лишним», — заявил Путин.