Москва, , 15:36 — REGNUM Россию беспокоят потенциальные угрозы своей безопасности с территории Украины. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

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«Где эти красные линии? Это, прежде всего, создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться вот эта инфраструктура, то я уже публично говорил… если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет 7−10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия пять минут», — заявил Путин.

«До Москвы будет подлётное время пять минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — указал он.

Он напомнил, что Россия уже испытала и поставит на вооружение с 2022 года гиперзвуковые ракеты морского базирования девять Махов.

«Подлётное до тех, кто отдает приказы тоже будет пять минут. Мы куда идём — то? Зачем всё это делаем? Вот это создание таких угроз для нас и есть красные линии», — подчеркнул президент.