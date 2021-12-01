Президент РФ Владимир Путин 30 ноября принял участие в форуме «Россия зовёт!». Мероприятие провели в онлайн-формате. Глава государства выступил на пленарной сессии форума и ответил на вопросы участников. Кроме того, 30 ноября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Главы государств обсудили актуальные вопросы стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM Владимир Путин

14:21 30.11.2021 Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия зовёт!».

14:22 30.11.2021 По словам Владимира Путина, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса.

14:22 30.11.2021 Путин: «Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения».

14:23 30.11.2021 Путин: с коронавирусом можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества.

14:24 30.11.2021 Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, отметил Владимир Путин.

14:25 30.11.2021 Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Об этом: Экономическое восстановление оказалось под вопросом — Путин

14:25 30.11.2021 Миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса, эффективно использовать тесты и вакцины, подчеркнул президент РФ.

14:27 30.11.2021 Путин: рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Решение этой проблемы требует самого пристального внимания. Важно действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен, отметил президент РФ.

14:29 30.11.2021 Путин: ускорение роста цен в России — чувствительная для жителей страны проблема.

14:29 30.11.2021 Насколько серьёзные риски создаёт появление нового варианта коронавируса «Омикрон», пока неизвестно, но нужно готовиться к возможным последствиям. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Об этом: Путин поручил подготовиться «к любым изменениям коронавируса»

14:30 30.11.2021 Путин: нашим долгосрочным приоритетом является наращивание доли инфраструктурных инвестиций ВВП.

14:31 30.11.2021 Президент подчеркнул, что рынок труда в РФ восстановился.

14:33 30.11.2021 Путин: с 1 июля 2022 года будет всё готово для запуска в РФ климатических инициатив бизнеса.

14:34 30.11.2021 На фоне нарушения цепочек поставок в мире наблюдается смещение спроса в пользу товаров, что подстёгивает инфляцию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Читайте подробнее: Путин: инфляция обусловлена смещением спроса от услуг к товарам

14:34 30.11.2021 На инвестиционном форуме «Россия зовёт!» 29.10.2020 г. kremlin.ru

14:35 30.11.2021 Важную роль в восстановлении российской экономики играет банковский сектор и фондовый рынок, сказал президент РФ на форуме «Россия зовёт!».

14:36 30.11.2021 Путин: рынок ценных бумаг становится более доступным для малого и среднего бизнеса.

14:38 30.11.2021 Напомним, 13-й инвестиционный форум «Россия зовёт!» проходит 30 ноября — 1 декабря в онлайн-формате. Центральная тема — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

14:39 30.11.2021 Бюджетные стимулы могли сыграть ключевую роль в разгоне инфляции на фоне эпидемии. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Подробности в материале: Путин оценил значение бюджетных дефицитов в сохранении инфляционных рисков

14:44 30.11.2021 Путин: «За решением текущих вопросов мы не забываем о вопросах стратегического развития».

14:47 30.11.2021 Правительство России через неделю должно представить план действий, связанный с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме «Россия зовет!» Подробности в материале: Путин дал неделю на разработку плана действий по штамму «Омикрон»

14:48 30.11.2021 Путин назвал одной из главных задач решение демографической проблемы.

14:48 30.11.2021 Энергетический кризис в мире создаёт предпосылки для нового цикла роста цен. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Об этом: Путин предупредил о новом ценовом шоке на рынке продовольствия

14:50 30.11.2021 Россия должна готовиться к новому этапу роста цен на мировом продовольственном рынке. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Читайте подробнее: Путин призвал правительство РФ нарастить объём производства продовольствия

14:59 30.11.2021 Россия продолжит строго следовать бюджетному правилу в 2022 году. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Подробности в материале: Меры поддержки граждан имеют неинфляционный характер — Путин

15:02 30.11.2021 Россия вернулась до допандемийный уровень безработицы. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Подробности в материале: Рынок труда в России полностью восстановился — Путин

15:03 30.11.2021 Путин о наличии угроз для Украины: дело не во вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся — всё будет хорошо.

15:03 30.11.2021 Путин: если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут, Россия вынуждена будет создать в ответ такие же угрозы.

15:03 30.11.2021 Путин: Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.

15:04 30.11.2021 Путин: в России в ближайшее время появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов.

15:09 30.11.2021 Правительство России должно разработать новые финансовые инструменты и механизмы для повышения энергоэффективности экономики России. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Подробности в материале: Энергоэффективность: Путин поручил разработать новые финансовые инструменты

15:15 30.11.2021 В России необходимо создать более благоприятные условия для привлечения средств на фондовый рынок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Читайте также: Путин призвал создать аналог страхования вкладов на фондовом рынке

15:16 30.11.2021 Путин: хакерских атак с территории РФ осуществляется в разы меньше, чем из других государств, в том числе из США.

15:22 30.11.2021 Путин: отношения РФ и стран Ближнего Востока в последнее время упрочились, они прагматичны и уважительны.

15:22 30.11.2021 Путин: российская энергетика является одной из самых зеленых в мире.

15:26 30.11.2021 Проблемы демографии остаются для России одними из самых актуальных. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Читайте также: Демографические проблемы не дают Путину «спать по ночам»

15:29 30.11.2021 Вред окружающей среде является острой проблемой в современном мире. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Об этом: Путин рассказал, в каком мире он хотел бы жить

15:29 30.11.2021 Путин допускает расширение работы РФ и Китая в третьих странах.

15:29 30.11.2021 Путин: я имею право избираться на новый срок, буду ли я делать или нет, я пока не решил.

15:35 30.11.2021 Россия ответит на размещение на Украине ударных комплексов, угрожающих российской безопасности. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет». Подробности в материале: Путин пообещал ответить на размещение на Украине ударных комплексов

15:36 30.11.2021 Россию беспокоят потенциальные угрозы своей безопасности с территории Украины. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Читайте также: Путин назвал «красные линии» в отношениях с Украиной

15:36 30.11.2021 Путин: меня пугают Китаем с 2004 года, в итоге те, кто меня пугал — сами испугались.

15:39 30.11.2021 Президент США Джо Байден поступил верно, объявив о намерениях переизбраться на новых президентский срок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Читайте также: Путин поддержал решение Байдена о попытке переизбрания

15:43 30.11.2021 Путин: я планирую поехать на открытие Олимпиады в Пекине.

15:44 30.11.2021 Право российского президента переизбраться стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Читайте также: Путин объяснил «фокус» со своим переизбранием на новый срок

15:50 30.11.2021 Путин: доллар не утратил своего значения как резервная валюта, но политика властей США подрывает доллар.

15:54 30.11.2021 Путин про криптовалюту: риски слишком большие, она ничем не обеспечена.

15:56 30.11.2021 Возвращение мировой экономики к золотому стандарту едва ли возможно при современных объёмах мировой торговли. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Читайте подробнее: Возврат к золотому стандарту вряд ли возможен — Путин

16:00 30.11.2021 Россия придерживается линии на расширение объёма различных валют в своих международных резервах. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» Об этом: Россия от доллара не отказывается — Путин

16:00 30.11.2021 Россию не пугает увеличение оборонного потенциала Китая. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт». Об этом: Рост оборонного потенциала Китая Россию не пугает — Путин

16:13 30.11.2021 Несмотря на большой шум, поднятый в США по поводу испытаний Китаем гиперзвукового оружия, Вашингтон «чуть-чуть» опережает китайскую сторону в этой сфере, сообщил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Читайте также: Путин рассказал, чего США и Китай достигли в создании гиперзвукового оружия

16:43 30.11.2021 Вооруженные силы РФ с 2022 года начнут получать гиперзвуковые ракеты морского базирования, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Путин заявил о принятии на вооружение гиперзвукового морского оружия

17:10 30.11.2021 Участники пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!». Фото: kremlin.ru

17:32 30.11.2021 Россия дорожит стратегическим партнёрством с Вьетнамом. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Читайте также: Россия и Вьетнам наращивают торговлю, несмотря на кризис — Путин

17:59 30.11.2021 Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам начинающихся переговоров примут совместное заявление. Об этом 30 ноября заявил российский лидер Владимир Путин. Читайте также: Путин и президент Вьетнама примут совместное заявление

18:54 30.11.2021 С президентом — председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!». Фото: kremlin.ru

20:20 30.11.2021 НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Россией военной силы против Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина.

20:39 30.11.2021 Президенты Вьетнама и России Нгуен Суан Фук и Владимир Путин на переговорах в Москве обсудили сотрудничество двух стран по ряду направлений, в том числе в сферах обороны и безопасности, а также в торгово-экономической области и в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

20:49 30.11.2021 Ряд важных тем обсудили президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук 30 ноября на встрече в Москве, сообщает Вьетнамское информационное агентство. Читайте также: В Ханое оценили переговоры Путина и президента Вьетнама

21:10 30.11.2021 Передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовёт!» Об этом: Украинские войска представляют опасность для жителей Донбасса — Путин

22:03 30.11.2021 Форум «Россия зовёт!». Цитата из видео. Фото: kremlin.ru