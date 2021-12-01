«Россия зовёт!» и партнёрство с Вьетнамом: рабочий день Путина – трансляция
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября принял участие в форуме «Россия зовёт!». Мероприятие провели в онлайн-формате.
Глава государства выступил на пленарной сессии форума и ответил на вопросы участников.
Кроме того, 30 ноября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Главы государств обсудили актуальные вопросы стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия зовёт!».
По словам Владимира Путина, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса.
Путин: «Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения».
Путин: с коронавирусом можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества.
Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, отметил Владимир Путин.
Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Об этом: Экономическое восстановление оказалось под вопросом — Путин
Миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса, эффективно использовать тесты и вакцины, подчеркнул президент РФ.
Путин: рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Решение этой проблемы требует самого пристального внимания. Важно действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен, отметил президент РФ.
Путин: ускорение роста цен в России — чувствительная для жителей страны проблема.
Насколько серьёзные риски создаёт появление нового варианта коронавируса «Омикрон», пока неизвестно, но нужно готовиться к возможным последствиям. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Об этом: Путин поручил подготовиться «к любым изменениям коронавируса»
Путин: нашим долгосрочным приоритетом является наращивание доли инфраструктурных инвестиций ВВП.
Президент подчеркнул, что рынок труда в РФ восстановился.
Путин: с 1 июля 2022 года будет всё готово для запуска в РФ климатических инициатив бизнеса.
На фоне нарушения цепочек поставок в мире наблюдается смещение спроса в пользу товаров, что подстёгивает инфляцию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Читайте подробнее: Путин: инфляция обусловлена смещением спроса от услуг к товарам
Важную роль в восстановлении российской экономики играет банковский сектор и фондовый рынок, сказал президент РФ на форуме «Россия зовёт!».
Путин: рынок ценных бумаг становится более доступным для малого и среднего бизнеса.
Напомним, 13-й инвестиционный форум «Россия зовёт!» проходит 30 ноября — 1 декабря в онлайн-формате. Центральная тема — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».
Бюджетные стимулы могли сыграть ключевую роль в разгоне инфляции на фоне эпидемии. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Подробности в материале: Путин оценил значение бюджетных дефицитов в сохранении инфляционных рисков
Путин: «За решением текущих вопросов мы не забываем о вопросах стратегического развития».
Правительство России через неделю должно представить план действий, связанный с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме «Россия зовет!»
Подробности в материале: Путин дал неделю на разработку плана действий по штамму «Омикрон»
Путин назвал одной из главных задач решение демографической проблемы.
Энергетический кризис в мире создаёт предпосылки для нового цикла роста цен. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Об этом: Путин предупредил о новом ценовом шоке на рынке продовольствия
Россия должна готовиться к новому этапу роста цен на мировом продовольственном рынке. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Читайте подробнее: Путин призвал правительство РФ нарастить объём производства продовольствия
Россия продолжит строго следовать бюджетному правилу в 2022 году. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Подробности в материале: Меры поддержки граждан имеют неинфляционный характер — Путин
Россия вернулась до допандемийный уровень безработицы. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Подробности в материале: Рынок труда в России полностью восстановился — Путин
Путин о наличии угроз для Украины: дело не во вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся — всё будет хорошо.
Путин: если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут, Россия вынуждена будет создать в ответ такие же угрозы.
Путин: Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.
Путин: в России в ближайшее время появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов.
Правительство России должно разработать новые финансовые инструменты и механизмы для повышения энергоэффективности экономики России. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Подробности в материале: Энергоэффективность: Путин поручил разработать новые финансовые инструменты
В России необходимо создать более благоприятные условия для привлечения средств на фондовый рынок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Читайте также: Путин призвал создать аналог страхования вкладов на фондовом рынке
Путин: хакерских атак с территории РФ осуществляется в разы меньше, чем из других государств, в том числе из США.
Путин: отношения РФ и стран Ближнего Востока в последнее время упрочились, они прагматичны и уважительны.
Путин: российская энергетика является одной из самых зеленых в мире.
Проблемы демографии остаются для России одними из самых актуальных. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Читайте также: Демографические проблемы не дают Путину «спать по ночам»
Вред окружающей среде является острой проблемой в современном мире. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Путин допускает расширение работы РФ и Китая в третьих странах.
Путин: я имею право избираться на новый срок, буду ли я делать или нет, я пока не решил.
Россия ответит на размещение на Украине ударных комплексов, угрожающих российской безопасности. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».
Подробности в материале: Путин пообещал ответить на размещение на Украине ударных комплексов
Россию беспокоят потенциальные угрозы своей безопасности с территории Украины. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Читайте также: Путин назвал «красные линии» в отношениях с Украиной
Путин: меня пугают Китаем с 2004 года, в итоге те, кто меня пугал — сами испугались.
Президент США Джо Байден поступил верно, объявив о намерениях переизбраться на новых президентский срок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
Читайте также: Путин поддержал решение Байдена о попытке переизбрания
Путин: я планирую поехать на открытие Олимпиады в Пекине.
Право российского президента переизбраться стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
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Путин: доллар не утратил своего значения как резервная валюта, но политика властей США подрывает доллар.
Путин про криптовалюту: риски слишком большие, она ничем не обеспечена.
Возвращение мировой экономики к золотому стандарту едва ли возможно при современных объёмах мировой торговли. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Читайте подробнее: Возврат к золотому стандарту вряд ли возможен — Путин
Россия придерживается линии на расширение объёма различных валют в своих международных резервах. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Россию не пугает увеличение оборонного потенциала Китая. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт».
Об этом: Рост оборонного потенциала Китая Россию не пугает — Путин
Несмотря на большой шум, поднятый в США по поводу испытаний Китаем гиперзвукового оружия, Вашингтон «чуть-чуть» опережает китайскую сторону в этой сфере, сообщил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».
Читайте также: Путин рассказал, чего США и Китай достигли в создании гиперзвукового оружия
Вооруженные силы РФ с 2022 года начнут получать гиперзвуковые ракеты морского базирования, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте также: Путин заявил о принятии на вооружение гиперзвукового морского оружия
Россия дорожит стратегическим партнёрством с Вьетнамом. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Читайте также: Россия и Вьетнам наращивают торговлю, несмотря на кризис — Путин
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам начинающихся переговоров примут совместное заявление.
Об этом 30 ноября заявил российский лидер Владимир Путин.
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НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможности применения Россией военной силы против Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина.
Президенты Вьетнама и России Нгуен Суан Фук и Владимир Путин на переговорах в Москве обсудили сотрудничество двух стран по ряду направлений, в том числе в сферах обороны и безопасности, а также в торгово-экономической области и в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.
Ряд важных тем обсудили президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук 30 ноября на встрече в Москве, сообщает Вьетнамское информационное агентство.
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Передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовёт!»
Об этом: Украинские войска представляют опасность для жителей Донбасса — Путин
«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса.
Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать чёткие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — Путин.