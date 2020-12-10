В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости
На территории России начинается долгожданная вакцинация от COVID-19, и стартовала она с Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин выступил с соответствующим заявлением. Так, в городе откроется более 300 прививочных пунктов. Первыми к вакцинации будут допущены лица из групп профессионального риска — учителя, медики и социальные работники. Запись на вакцинацию для них открылась 4 декабря, а первые прививки можно будет сделать уже 5 декабря. В ближайшие недели список лиц, которые будут допущены к вакцинации, будет расширяться.
Разработанной в России вакциной от COVID-19 активно интересуются и другие страны, однако 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритет в вакцинации и производстве прививочного материала будет отдаваться именно внутрироссийским потребностям.
О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего видеообращения на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом COVID-19, осудил попытки политизировать пандемию коронавируса.
«Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», — сказал Мурашко.
Тюменские родители требуют отменить дистанционное обучение. Они просят депутатов и прокуратуру поддержать их, сообщает портал 72.ru.
Инициативная группа тюменских родителей сообщает, что дети с дистанционным обучением выпали из социума. Кроме того, не все семьи могут обеспечить место для удалённого обучения, и постоянное нахождение в четырёх стенах квартиры негативно влияет на физическое состояние школьников.
Подробности в материале: Тюменские родители требуют вернуть детей в школы
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
В Пермском крае коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском, переходят на очное обучение. Несмотря на то, что для детей с ограниченными возможностями здоровья применялся индивидуальный подход, сочетались различные формы работы, их обучение с применением дистанционных технологий — процесс сложный, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Об этом: В Прикамье коррекционные школы переходят на очное обучение
В Узбекистан поступили образцы вакцины «Спутник V» для проведения испытаний и последующего промышленного производства, сообщает Минпромторг РФ.
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19.
Читайте подробнее: В Еврейской АО от COVID-19 скончался ещё один человек
В Минпромторге РФ заявили о том, что объём выпуска вакцины «Cпутник V» в России в ближайшее время достигнет 2 млн доз. Это, по словам представителей министерства, позволит начать вакцинацию населения.
В Москве на портале mos.ru стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 — но пока что только для учителей, врачей и социальных работников.
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых носителя.
Об этом: Число случаев COVID-19 в Бурятии перевалило за 20 тысяч
В Пермском крае в течение последней недели (25 ноября — 2 декабря) в шести муниципальных образования отмечен рост заболеваемости COVID-19 выше обычного. В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе — 59, в Ординском городском округе — 57, в Осинском — 109, в Очерском — 94, в Кунгурском районе и Кунгуре — 289. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль. Важно понимать, что пандемия — она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, — это невозможно не увидеть», — подчеркнул главный санитарный врач Прикамья.
Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства, министру территориального развития Александру Борисову проработать вопрос усиления контроля противоэпидемического режима с глава муниципальных образований, где зафиксирована высокая заболеваемость.
Читайте подробнее: В Прикамье назвали муниципалитеты с высоким ростом заболеваемости COVID-19
В ковидном госпитале города Югорска впервые приняли роды у пациентки с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Подробности в материале: В Югре приняли роды у пациентки с COVID-19 в госпитале
В пятницу, 4 декабря, стало известно ещё об одной жертве COVID-19 на Сахалине. Как написал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко скончался мужчина 1950 года рождения.
Читайте также: На Сахалине растёт смертность от COVID-19
На Северном Кавказе 3 декабря провели вакцинацию от COVID-19 военным медикам. Первая партия вакцины в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа за день до этого. Привиты медицинские специалисты 412 госпиталя Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе округа.
Подробности в материале: На Северном Кавказе всех военных медиков привили от COVID-19
В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 867.
Читайте подробнее: 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Туве
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 20 558 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.
Об этом: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19
Студенты вузов и ссузов на Ставрополье продолжат учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для них «дистанционку» до 6 февраля 2021 года.
Читайте также: На Ставрополье продлили «дистанционку» для студентов
Жители Москвы, постоянно контактирующие с многие людьми по долгу службы, могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в режиме онлайн. Сообщение об этом опубликовано 4 декабря на портале столичной мэрии.
«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Об этом: В Москве открыли электронную запись на прививку от COVID-19
В Оренбурге спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на помощь медикам пришли спортсмены — паралимпийцы. Игроки успешного следж-хоккейного клуба «Ястребы» в декаду инвалидов развозят на своих автомобилях бесплатные антиковидные лекарства горожанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.
Читайте подробнее: #МыВместе: в Оренбурге спортсмены-паралимпийцы пришли на помощь врачам
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 4 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1166 человек (вновь +14 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7761 человек, +51 за последние сутки) и ОРВИ (12 739 человек, +151 за последние сутки).
Читайте также: Ещё 14 жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Инфицированный человек через маску с клапаном может заразить других, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 948 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 33 466 человек (+275 за последние сутки). Госпитализированы 3752 пациента (-33 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье уменьшилось число госпитализированных пациентов с COVID-19
В Челябинской области уже готовы начать массовую вакцинацию от ковида. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Она отметила, что три тысячи доз вакцины регион получит на следующей неделе. Прививать начнут медиков, педагогов, соцработников и сотрудников полиции.
Подробности в материале: Челябинские власти заявили о готовности к массовой вакцинации от ковида
Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Борисом Плотниковым, являющегося народным артистом РФ, пройдет 5 декабря в МХТ им. Чехова. Об этом 4 декабря сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, в котором преподавал артист.
Читайте также: Стали известны место и дата прощания с актером Борисом Плотниковым
С 4 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Сейчас прививку могут сделать москвичи, контактирующие по долгу службы с большим числом людей — медики, сотрудники образовательных учреждений, работники социальных служб. Открыто 70 пунктов вакцинации. Прививку делают вакциной «Спутник V».
Подробности в материале: В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Около 200 студентов-медиков из Казахстана, обучающиеся в Татарии, не смогли вернуться к образовательному процессу из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решает организационные вопросы по осуществлению авиарейса, с помощью которого студентов-медиков доставят в Татарию, так как им необходима практическая работа.
Подробности в материале: Студентов-медиков из Казахстана доставят в Татарию спецрейсом
Предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00. Ассоциация рестораторов обратилась к Рустаму Минниханову с просьбой о возможности поработать в новогоднюю ночь. Глава республики удовлетворил их запрос, подчеркнув при этом, что они обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Татарии ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь
Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 4 декабря, погибшими числятся 144 человека. Возраст погибших мужчин — 55, 63 и 77 лет.
Читайте также: В Татарии зарегистрированы еще три смертельных случая от коронавируса
В Пермский край поступила последняя часть крупной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19 — 134 единицы оборудования, сообщает краевой минздрав.
Ранее регион объявил о закупке 461 аппарата ИВЛ. Все оборудование уже находится в 23 медучреждениях. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в крае предусмотрен небольшой запас аппаратов ИВЛ.
Поставка оборудования в Прикамье осуществлялась за счет федерального фонда, общая стоимость 461 аппарата ИВЛ составила 764,1 млн рублей.
Более 28,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 4 декабря, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 234 человек, что стало рекордным суточным приростом в регионе с начала пандемии.
Читайте также: На Ставрополье отмечен рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
Прокуратура в Набережных Челнах провела проверку учреждений здравоохранения после появившееся информации в интернете о нахождении в нерабочем состоянии аппаратов компьютерной томографии. Установлено, что в пятой горбольнице рентгеновский компьютерный томограф находится в неисправном состоянии, а поставленный в 3 квартале текущего года томограф в инфекционную больницу до сих пор не установлен и не используется.
Читайте также: В Набережных Челнах не работают два из пяти имеющихся томографов
Студенты Пензенского областного медицинского колледжа, участвующие в оказание помощи медицинским работниками в период пандемии коронавируса получат денежные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей. В период с ноября по декабрь текущего года 80 учащихся получат за каждый месяц по 7 тыс. рублей.
Подробности в материале: Пензенским студентам медколледжа заплатят за помощь врачам
Число ушедших на карантин из-за коронавируса школ в России возросло до 72, следует из инфографики, опубликованной телеграм-каналом «Большая перемена РФ».
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 4 декабря, у 28 175 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Минувшим днем заболели 255 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 917 человек, за сутки — 175 пациентов. Всего скончались 256 человек.
Об этом: Ещё 259 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Саратовской области за сутки
В Ульяновской областной клинической больнице установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Это роботизированная система для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию, которая позволить увеличить число тестов и снизить время на исследование, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Подробности в материале: В Ульяновске запустили роботизированную систему тестирования на коронавирус
В Оренбургской области проведено выборочное бесплатное тестирование выпускников школ, учителей и работников ряда предприятий на наличие антител к COVID-19. Согласно результатам, у оренбуржцев достаточно высокий уровень коллективного иммунитета. Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Денис Паслер.
По его словам, современный метод ИФА позволяет выявить длительные антитела к коронавирусу, которые и определяют иммунитет. Материалы более 5 тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Обследование прошли 2202 ученика 11-х классов школ в 13 муниципальных образованиях. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценили в 38%, в крупных городах — до 52%.
В 11 муниципалитетах обследовали 2025 учителей. Средний показатель составил 41%. Уровень коллективного иммунитета в разных муниципальных образованиях варьируется от 30 до 52%.
Третья категория — работники предприятий, самое крупное из которых ПО «Стрела» в Оренбурге. По итогам обследования 1 тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%.
Об этом: В Оренбуржье подвели итоги тестирования на наличие антител к COVID-19
В Москве в ноябре по сравнению с октябрем на 82% увеличилось количество доноров плазмы крови с антителами к COVID-19.
Подробности в материале: Число доноров плазмы крови с антителами к COVID-19 в Москве выросло на 82%
Несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой.
«Запланированные расходы составляют 85 миллиардов рублей. Несмотря на различного рода публикации о снижении социальных расходов, бюджет 2021 года запланирован социально направленным», — отметила чиновница.
Читайте также: В Забайкалье сверстали социально направленный бюджет на 2021 год
Температура тела у больных COVID-19 может повышаться, а может оставаться нормальной. Это зависит от ряда причин, сообщила 4 декабря руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что на степень выраженности и длительности лихорадки влияет количество попавшего в организм возбудителя, особенности иммунного ответа, развитие осложнений, приём лекарств.
«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — сказала Руженцова ТАСС.
Подробности в материале: Эпидемиолог объяснила разную температуру у больных COVID-19
В Хакасии за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 12 789.
Читайте также: В Хакасии число случаев заражения коронавирусом приближается к 13 тысячам
В Югре за сутки лабораторно подтверждено 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 220 случаев.
Читайте подробнее: В Югре продолжается рост числа заражений коронавирусной инфекцией
В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 305 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Отметим, за предыдущие сутки тоже выявили более 30 носителей коронавируса. А с весны их зарегистрировано уже 27 847.
Подробности в материале: В Челябинской области снова выявили более 300 заразившихся коронавирусом
Жители Томской области, переболевшие COVID-19, сдали почти 61 литр плазмы крови. По словам главного врача томского центра крови Сергея Дегтярева, полученного объёма хватит на 243 дозы.
Об этом: Переболевшие COVID-19 томичи сдали десятки литров плазмы крови
В Чувашии старшеклассники могут возобновить учёбу в очном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее предложение поддержал сегодня, 4 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
Читайте также: Школы в Чувашии могут вернуться к очному обучению
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, почему врачи, работающие с больными COVID-19, не получают вовремя допвыплаты.
Читайте подробнее: Мы не виноваты: хабаровские врачи из-за суматохи остались без допвыплат
У 110 детей в Москве, заразившихся коронавирусом, произошло осложнение — мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Интерфаксу».
"110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением — мультисистемным воспалительным синдромом. Он был спровоцирован именно коронавирусной инфекцией», — сказала она.
Читайте также: В Москве коронавирус спровоцировал у детей тяжелейшее осложнение
В Челябинской области за 3 декабря зафиксировали смерть ещё 13 пациентов с коронавирусом. Эти данные 4 декабря приводит оперштаб.
От COVID-19 умерли восемь граждан. Среди них три женщины, 45, 86 и 95, лет и пятеро мужчин, из которых четверо 72-летних и один 75-летний. От других болезней из жизни ушли мужчины 74, 80 и 90 лет, а также 54-летняя и 67-летняя женщины.
Об этом: В Челябинской области умерли ещё 13 пациентов с ковидом
Свыше 290 тысяч человек планируется привить от новой коронавирусной инфекции в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Добровольцы не должны иметь противопоказаний, связанных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом: В Брянской области от коронавируса планируют привить 290 тысяч человек
Власти Забайкалья обнародовали основные параметры бюджета региона на 2021 год, известив о том, что расходы по социальным направлениям заложены в полном объёме, с ростом на 6,6 миллиарда рублей.
Подробности в материале: Расходы на поддержку семей с детьми обещают удвоить в Забайкалье
Препараты для лечения коронавируса на общую сумму 167 млн рублей закуплены для стационаров Белгородской области. Лекарства поступят в медучреждения до конца 2020 года, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Для белгородских стационаров закупили лекарства на 167 млн рублей
144 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 14 833 случая заражения этой инфекцией. При этом 12 287 человек справились ней, в том числе 76 человек выздоровели в минувшие 24 часа.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 144 случая заражения коронавирусом
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, продолжит лечение в Москве. Решение о переводе руководителя региона в одну из больниц столицы было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщается 4 декабря на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.
Подробности в материале: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Меликов переведен в Москву
В Москве выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции ещё 6891 пациент. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
«Ещё 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации.
Читайте подробнее: В Москве справился с коронавирусом ещё 6891 пациент
В Кабардино-Балкарии примут дополнительные меры безопасности на объектах туристической отрасли. О необходимости их внедрения в преддверии горнолыжного сезона 2020−2021 годов заявили 2 декабря члены оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
Подробности в материале: На курортах Кабардино-Балкарии ужесточат санитарные правила
Медицинские маски в Муниципальной аптечной сети Новосибирска стоят дороже, чем в других аптеках, потому что их закупили по высокой цене. Об этом на сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
Подробности в материале: Власти объяснили, почему в муниципальных аптеках Новосибирска маски дороже
В Екатеринбурге отказались от проведения новогодних празднований в резиденции губернатора Свердловской области и «Экспо-центре». Об этом сообщили организаторы.
Гендиректор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов написал в Facebook, что «Экспо-ёлку» перенесли на декабрь 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Аналогичное решение приняли свердловские власти.
«Проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается», — заявили в оперштабе региона «Новому дню».
Читайте также: В Екатеринбурге отменили две новогодние ёлки
Новая коронавирусная инфекция по-хозяйски ведёт себя весной и осенью, но достижение так называемого плато возможно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Немножечко будет, наверное, и весенний [период эпидемии]», — сказала Попова.
Подробности в материале: Попова: коронавирус действует «по-хозяйски», но его удастся остановить
В Петербурге за сутки немного снизили темпы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 4 декабря городской оперативный штаб.
Подробности в материале: В Петербурге протестировали на коронавирус около 40 тыс. человек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе администрации Ростова-на-Дону оперативно решить вопрос с несанкционированной торговлей. Это связано не только с угрозой распространения коронавирусной инфекции, было отмечено в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря.
Об этом: Ростовский губернатор потребовал ликвидировать стихийные рынки
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 78,2 млн. Об этом 4 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
Читайте подробнее: В России проведено свыше 78,2 млн тестов на коронавирус
Организации дополнительного образования для дошкольников и школьников с первого по четвертый классы могут вернуться к очному режиму работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующие изменения 3 декабря внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».
Читайте подробнее: В Ивановской области дополнительное образование вернули в очный формат
В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 76-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Майминского района. Чуть ранее, 26 ноября ушла из жизни 39-летняя жительница Чойского района.
Об этом: Ещё три жителя Горного Алтая стали жертвами COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 4 декабря выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 181 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 266 случаев.
Читайте также: Удмуртия вновь бьёт рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Республике Карелия вместо перевода учащихся младших классов на дистанционную форму обучения их отправят на зимние каникулы. Дети не будут учиться с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом 4 декабря сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Читайте подробнее: В Карелии учащихся младших классов отправят на досрочные каникулы
За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 238 человек.
Читайте подробнее: Ещё пять человек скончались в Удмуртии от COVID-19
В ноябре в Москве количество доноров плазмы крови увеличилось на 82%. Об этом 4 декабря сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453», — сказала она.
Подробности в материале: В Москве резко выросло число доноров плазмы крови
В Курганской области в ряде школ с 7 декабря возобновляется очное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В 9-х классах вводится очное обучение, кроме школ города Кургана. За парты сядут ученики всех 11-х классов региона. К занятиям также приступят ученики всех классов малокомплектных сельских школ при условии, что они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах.
Читайте подробнее: В Курганской области ряд школ возобновляет очное обучение
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 186 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте также: За сутки скончались ещё семь новосибирцев с коронавирусом
Хакасия в ближайшее время получит 700 доз вакцины от COVID-19, которыми в первую очередь будут прививать медицинских работников. В начале следующего года ожидается партия вакцины уже для массовой вакцинации населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Об этом: В Хакасию поступит 36 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на утро 4 декабря провели 658 088 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3403 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3202 исследования.
Читайте также: Жители Удмуртии сдали более 658 тыс. тестов на коронавирус
В Курганской области перед новогодними праздниками смягчают режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Об изменениях сообщает региональный оперативный штаб.
С 7 декабря 2020 года разрешено вести индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки. С 15 декабря на открытых площадках будет возобновлено проведение культурно-досуговых мероприятий с количеством участников до 50 человек.
Читайте подробнее: В Курганской области с середины декабря разрешат культурные мероприятия
Россияне не хотят отказываться от путешествий. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные об авиабилетах, забронированных для перелёта за рубеж в период с 1 по 31 декабря, и выяснил, какие направления пользуются популярностью и как изменились средние чеки по сравнению с прошлым годом. Рост среднего чека доходит до 192%.
Самое популярное зарубежное авианаправление на декабрь — Москва — Минск.
В Республике Крым за минувшие сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 4 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Таким образом, в регионе увеличивается суточный прирост заразившихся — накануне сообщалось о 244 новых носителях.
В Республике Карелия с начала пандемии от последствий заражения умерли 110 человек, за последние сутки в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19, а также еще одна смерть пациента с внебольничной пневмонией.
Об этом: В Карелии с начала пандемии от ковида умерли 110 человек
В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявлено 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 декабря в федеральном оперштабе. Этот показатель всего на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее. Напомним, власти Петербурга накануне заявили о выходе на плато по количеству новых случаев инфицирования.
Читайте подробнее: В Петербурге стабилизировалось суточное число новых случаев коронавируса
В Якутии массовая вакцинация населения начнётся с 7 декабря. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.
В минздраве Приморья заверили, что в стационарах оборудование и медикаменты для лечения ковидных больных есть в полном объёме, постепенно наращивается мощность коечного фонда.
Подробности в материале: В Приморье практически заполнен коечный фонд для больных COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 27 403 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 742 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 28 145 новых случаев заражения. Регионами-лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Подробности в материале: В России за сутки выявили 27403 случая заражения коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 4 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 105 случаев.
Читайте также: В Мордовии вновь выявили 89 заражений коронавирусом за сутки
В поликлинике №1 в подмосковном Реутове заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря заявили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 569 летальных исходов», — говорится в информации штаба.
Читайте также: В России растёт число смертей от COVID-19
На протяжении шести недель количество заразившихся коронавирусом новосибирцев на основе ежедневных сводок составляет около 180, что говорит о стабилизации ситуации в регионе, но на уровне высоких цифр. Об этом на первой в декабре сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
Об этом: Ситуация с коронавирусом в Новосибирске стабильная, но напряжённая — власти
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 545. Об этом сообщили 4 декабря в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 1,4% — до 22,7%.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Омской области стали 666 человек
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом, данные опубликовал 4 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 170 новых выявленных носителях.
Читайте также: На Кубани за сутки подтвердили 174 случая заражения коронавирусом
В Ленинградской области за минувшие сутки еще пять человек умерли от COVID-19, заразившись коронавирусом. Вместе с тем за сутки в регионе выписали в связи с выздоровлением более пятисот человек, что более чем в два раза превышает количество выявленных случаев.
Читайте также: В Ленобласти пять человек умерли от COVID-19, более пятисот — вылечились
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончалась пациентка Республиканского наркологического диспансера. Женщина 1952 года рождения поступила в госпиталь с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Осложнение — тотальная вирусная пневмония.
Об этом: Ещё одна жительница Мордовии скончалась от COVID-19
Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели сегодня, 4 декабря, рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности в Новосибирском метрополитене. В ходе его полицейские составили два протокола об административных правонарушениях, четырём пассажирам было отказано в услуге по перевозке, проведено 54 разъяснительные беседы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе.
Читайте подробнее: Новосибирцев без масок выгнали из метро
Очередной рекорд по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 4 декабря — по информации регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 360 носителей, это наибольшее число новых пациентов за период пандемии.
Подробности в материале: Воронежская область ставит рекорд по коронавирусу третьи сутки подряд
За последние сутки в Москве выявили 6868 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 882 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 7750 случаев заражения
Об этом: В Москве снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
В Омской области сегодня, 4 декабря, стартует санаторно-курортное лечение граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как пояснил глава региона Александр Бурков, реабилитация будет проходить на базе санатория-профилактория «Коммунальник». Его слова цитирует оперативный штаб региона.
По направлению лечебных учреждений уже приняты первые 20 человек.
Об этом: В Омской области открыли центр реабилитации для перенёсших COVID-19
В Новосибирской области 607 работников общественного транспорта заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Евгений Новиков.
Читайте подробнее: Почти четыре тысячи новосибирцев заразились коронавирусом в транспорте
Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали почти на полмиллиона рублей за многотысячный концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в разгар пандемии. Об этом 4 декабря сообщили в Невском районном суде Северной столицы.
Подробности в материале: Ледовый дворец из-за концерта Басты оштрафовали на полмиллиона рублей
В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации. Таким образом, уже несколько дней ежесуточный прирост стабильно составляет около двух сотен случаев.
Читайте также: Коронавирус выявлен ещё у 193 жителей Томской области
Российская фигуристка Алёна Косторная заразилась коронавирусом и не выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в Москве 5−6 декабря.
Читайте также: Фигуристка Алёна Косторная заразилась коронавирусом
В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за последние сутки выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Читайте также: В Красноярском крае скончался ещё 21 пациент с коронавирусом
В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, решили продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Вместе с тем Управлению Роспотребнадзора рекомендовано в течение месяца разработать регламент по выводу из простоя и допуску к работе фуд-кортов в составе торговых комплексов. Подробности со ссылкой на главу региона Александра Буркова сообщает оперативный штаб.
Об этом: В Омской области намерены возобновить работу фуд-кортов
Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Cпутник V» произведена в объёме около 2 млн доз, что позволяет приступить к массовой вакцинации населения. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Читайте также: Минпромторг: объём выпуска вакцины «Cпутник V» близок к 2 млн доз
«При поступлении необходимого количества вакцин будет рассмотрен вопрос о массовой вакцинации против COVID-19. Для этого в республике созданы условия для приема и хранения вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении минздрава Чечни.
Читайте также: В минздраве Чечни сообщили, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19
163 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 4 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 18 больше показателя предыдущих суток. Выписаны ещё 286 здоровых пациентов.
Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 163 случая заражения коронавирусом
Десять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 3 декабря. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 987, сообщил федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Дагестане число жертв COVID-19 приблизилось к 1000
В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря выявили 496 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 481 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 56 397 случаев.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 496 новых заражений коронавирусом
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 декабря подтвердилась у 20 895 человек, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем инфицирован был 171 человек. Всего выздоровели 17 814 пациентов, за сутки — 98 человек. Скончался после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 251 заболевший.
Подробности в материале: В Пензенской области коронавирус зарегистрирован ещё у 173 человек
Ещё 246 носителей коронавируса выявили в Волгоградской области 4 декабря, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 253 человека, зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области выявили 246 носителей коронавируса
В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, с 7 декабря вводится 200 новых койко-мест для лечения больных с COVID-19. Таким образом, общее количество таких мест в регионе составляет 3680. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на главу региона Александра Буркова.
По словам губернатора, в то же время 180 коек хирургического отделения БСМП-2 выводится под неотложную помощь.
Читайте также: Новые места для лечения больных с COVID-19 открывают в Омской области
В Татарии, по информации на 4 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 10 687 человек, за сутки заболели еще 86 жителей. Минувшим днем были инфицированы 87 человек. Всего выздоровели 9360 пациентов, за сутки — 66 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 144 случая.
Об этом: В Татарии за сутки носителями коронавируса стали ещё 86 человек
В инфекционные стационары Курской области поступило 300 кислородных концентраторов. В регионе работают 11 стационаров для лечения пациентов с COVID-19. Новые кислородные концентраторы позволят увеличить коечный фонд с кислородной поддержкой.
Об этом: Курские ковид-госпитали получили 300 новых кислородных аппаратов
В Свердловской области готовы к организации вакцинопрофилактики COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
В ближайшие дни в регион прибудет не менее 4700 доз вакцины «Спутник-V». Иммунизацию начнут проходить представители групп риска — медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, на добровольной основе.
«Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин», — написал Куйвашев.
Подробности в материале: Свердловский губернатор анонсировал начало прививочной кампании от COVID-19
Ещё 74 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 4 декабря. Накануне сообщалось о 72 новых носителях коронавируса.
Подробности в материале: В Севастополе за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом
Власти Москвы заявили о том, что коронавирусом заразились 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины в городе.
В Рязанской области 4 декабря подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Госпитализированы 584 пациента с подтверждённой инфекцией, в том числе восемь детей.
Об этом: В Рязанской области подтвердили 120 случая заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на брифинге 4 декабря рассказала о выдаче бесплатных лекарств амбулаторным больным с коронавирусом.
Подробности в материале: Бесплатных лекарств не хватает — больных настолько много: минздрав Приморья
В Ростовской области установлен очередной рекорд по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Так, за истекшие сутки выявлено 345 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 4 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения.
Читайте подробнее: Ростовская область установила рекорд по коронавирусу
В Ленинградской области еще пять человек умерли от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 153 летальных случая. Вместе с тем за прошедшие сутки выписали более 500 человек, что более чем в два раза превышает количество выявленных случаев.
Об этом: Клубы «Космонавт» и «А2» в Петербурге перенесли концерты из-за казуса Басты
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря.
Читайте также: Ещё 26 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19
За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 1231 человека.
Об этом: В Нижегородской области 16 человек скончались от COVID-19 за сутки
Собственники жилья в многоквартирных домах в Воронежской области смогут проводить общие собрания — с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Подробности в материале: В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 декабря. Днём ранее было выявлено 96 носителей инфекции.
Об этом: В Калмыкии вновь увеличился суточный прирост больных COVID-19
Ещё четыре жителя Республики Калмыкия стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 декабря. Накануне сообщалось о трёх умерших.
Читайте также: В Калмыкии за сутки жертвами коронавируса стали ещё четыре пациента
В Курской области 4 декабря зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 953 положительных теста.
Читайте подробнее: В Курской области выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом
В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 668 588 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 849 нижегородцев.
Читайте также: Жители Нижегородской области сдали более 1,66 млн тестов на коронавирус
В Курской области по состоянию на 4 декабря зарегистрировано 214 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены семь смертей.
Читайте подробнее: В Курской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19
В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 714. За последние сутки зарегистрировано 110 новых носителей.
О планах по обследованию животных на COVID-19 заявили в управлении ветеринарии правительства Саратовской области. Проверить домашнего питомца на платной основе можно будет после его контакта с зараженным человеком, а также при наличии выделений у животного из носа, рвоты, кашля, проблем с дыханием и желудком.
Читайте также: В Саратовской области на COVID-19 начнут тестировать животных
В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 162 случая.
Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом в Тюменской области составляет около 15 тысяч
В Москве COVID-19 заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины, это 1,5% от общего числа привитых. Об этом 4 декабря сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Подробности в материале: В Москве назвали число заболевших COVID-19 участников испытаний вакцины
В Свердловской области подтвердили ещё 16 летальных случаев новой ко