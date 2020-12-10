На территории России начинается долгожданная вакцинация от COVID-19, и стартовала она с Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин выступил с соответствующим заявлением. Так, в городе откроется более 300 прививочных пунктов. Первыми к вакцинации будут допущены лица из групп профессионального риска — учителя, медики и социальные работники. Запись на вакцинацию для них открылась 4 декабря, а первые прививки можно будет сделать уже 5 декабря. В ближайшие недели список лиц, которые будут допущены к вакцинации, будет расширяться. Разработанной в России вакциной от COVID-19 активно интересуются и другие страны, однако 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритет в вакцинации и производстве прививочного материала будет отдаваться именно внутрироссийским потребностям. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Вакцинация. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

07:37 04.12.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего видеообращения на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом COVID-19, осудил попытки политизировать пандемию коронавируса. «Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», — сказал Мурашко.

07:46 04.12.2020 Тюменские родители требуют отменить дистанционное обучение. Они просят депутатов и прокуратуру поддержать их, сообщает портал 72.ru. Инициативная группа тюменских родителей сообщает, что дети с дистанционным обучением выпали из социума. Кроме того, не все семьи могут обеспечить место для удалённого обучения, и постоянное нахождение в четырёх стенах квартиры негативно влияет на физическое состояние школьников. Подробности в материале: Тюменские родители требуют вернуть детей в школы

07:50 04.12.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

07:53 04.12.2020 В Пермском крае коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском, переходят на очное обучение. Несмотря на то, что для детей с ограниченными возможностями здоровья применялся индивидуальный подход, сочетались различные формы работы, их обучение с применением дистанционных технологий — процесс сложный, сообщает пресс-служба краевой администрации. Об этом: В Прикамье коррекционные школы переходят на очное обучение

07:57 04.12.2020 В Узбекистан поступили образцы вакцины «Спутник V» для проведения испытаний и последующего промышленного производства, сообщает Минпромторг РФ.

07:58 04.12.2020 В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19. Читайте подробнее: В Еврейской АО от COVID-19 скончался ещё один человек

08:00 04.12.2020 В Минпромторге РФ заявили о том, что объём выпуска вакцины «Cпутник V» в России в ближайшее время достигнет 2 млн доз. Это, по словам представителей министерства, позволит начать вакцинацию населения.

08:05 04.12.2020 В Москве на портале mos.ru стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 — но пока что только для учителей, врачей и социальных работников.

08:06 04.12.2020 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых носителя. Об этом: Число случаев COVID-19 в Бурятии перевалило за 20 тысяч

08:12 04.12.2020 В Пермском крае в течение последней недели (25 ноября — 2 декабря) в шести муниципальных образования отмечен рост заболеваемости COVID-19 выше обычного. В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе — 59, в Ординском городском округе — 57, в Осинском — 109, в Очерском — 94, в Кунгурском районе и Кунгуре — 289. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба краевой администрации. «Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль. Важно понимать, что пандемия — она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, — это невозможно не увидеть», — подчеркнул главный санитарный врач Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства, министру территориального развития Александру Борисову проработать вопрос усиления контроля противоэпидемического режима с глава муниципальных образований, где зафиксирована высокая заболеваемость. Читайте подробнее: В Прикамье назвали муниципалитеты с высоким ростом заболеваемости COVID-19

08:12 04.12.2020 В ковидном госпитале города Югорска впервые приняли роды у пациентки с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Подробности в материале: В Югре приняли роды у пациентки с COVID-19 в госпитале

08:19 04.12.2020 В пятницу, 4 декабря, стало известно ещё об одной жертве COVID-19 на Сахалине. Как написал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко скончался мужчина 1950 года рождения. Читайте также: На Сахалине растёт смертность от COVID-19

08:23 04.12.2020 На Северном Кавказе 3 декабря провели вакцинацию от COVID-19 военным медикам. Первая партия вакцины в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа за день до этого. Привиты медицинские специалисты 412 госпиталя Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе округа. Подробности в материале: На Северном Кавказе всех военных медиков привили от COVID-19

08:27 04.12.2020 В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 867. Читайте подробнее: 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Туве

08:30 04.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 20 558 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки. Об этом: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19

08:39 04.12.2020 Студенты вузов и ссузов на Ставрополье продолжат учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для них «дистанционку» до 6 февраля 2021 года. Читайте также: На Ставрополье продлили «дистанционку» для студентов

08:41 04.12.2020 Жители Москвы, постоянно контактирующие с многие людьми по долгу службы, могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в режиме онлайн. Сообщение об этом опубликовано 4 декабря на портале столичной мэрии. «В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом: В Москве открыли электронную запись на прививку от COVID-19

08:43 04.12.2020 В Оренбурге спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на помощь медикам пришли спортсмены — паралимпийцы. Игроки успешного следж-хоккейного клуба «Ястребы» в декаду инвалидов развозят на своих автомобилях бесплатные антиковидные лекарства горожанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ. Читайте подробнее: #МыВместе: в Оренбурге спортсмены-паралимпийцы пришли на помощь врачам

08:46 04.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 4 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1166 человек (вновь +14 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7761 человек, +51 за последние сутки) и ОРВИ (12 739 человек, +151 за последние сутки). Читайте также: Ещё 14 жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

08:49 04.12.2020 Инфицированный человек через маску с клапаном может заразить других, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Об этом: Назван главный недостаток масок с клапаном

08:55 04.12.2020 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 948 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 33 466 человек (+275 за последние сутки). Госпитализированы 3752 пациента (-33 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье уменьшилось число госпитализированных пациентов с COVID-19

08:56 04.12.2020 В Челябинской области уже готовы начать массовую вакцинацию от ковида. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что три тысячи доз вакцины регион получит на следующей неделе. Прививать начнут медиков, педагогов, соцработников и сотрудников полиции. Подробности в материале: Челябинские власти заявили о готовности к массовой вакцинации от ковида

08:57 04.12.2020 Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Борисом Плотниковым, являющегося народным артистом РФ, пройдет 5 декабря в МХТ им. Чехова. Об этом 4 декабря сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, в котором преподавал артист. Читайте также: Стали известны место и дата прощания с актером Борисом Плотниковым

08:58 04.12.2020 С 4 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Сейчас прививку могут сделать москвичи, контактирующие по долгу службы с большим числом людей — медики, сотрудники образовательных учреждений, работники социальных служб. Открыто 70 пунктов вакцинации. Прививку делают вакциной «Спутник V». Подробности в материале: В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

08:58 04.12.2020 Около 200 студентов-медиков из Казахстана, обучающиеся в Татарии, не смогли вернуться к образовательному процессу из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решает организационные вопросы по осуществлению авиарейса, с помощью которого студентов-медиков доставят в Татарию, так как им необходима практическая работа. Подробности в материале: Студентов-медиков из Казахстана доставят в Татарию спецрейсом

09:00 04.12.2020 Москва в период пандемии коронавируса. Фото: russian.news.cn

09:01 04.12.2020 Предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00. Ассоциация рестораторов обратилась к Рустаму Минниханову с просьбой о возможности поработать в новогоднюю ночь. Глава республики удовлетворил их запрос, подчеркнув при этом, что они обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Татарии ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

09:02 04.12.2020 Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 4 декабря, погибшими числятся 144 человека. Возраст погибших мужчин — 55, 63 и 77 лет. Читайте также: В Татарии зарегистрированы еще три смертельных случая от коронавируса

09:02 04.12.2020 В Пермский край поступила последняя часть крупной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19 — 134 единицы оборудования, сообщает краевой минздрав. Ранее регион объявил о закупке 461 аппарата ИВЛ. Все оборудование уже находится в 23 медучреждениях. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в крае предусмотрен небольшой запас аппаратов ИВЛ. Поставка оборудования в Прикамье осуществлялась за счет федерального фонда, общая стоимость 461 аппарата ИВЛ составила 764,1 млн рублей. Об этом: В Прикамье поступило 134 аппарата ИВЛ

09:04 04.12.2020 Более 28,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 4 декабря, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 234 человек, что стало рекордным суточным приростом в регионе с начала пандемии. Читайте также: На Ставрополье отмечен рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

09:04 04.12.2020 Прокуратура в Набережных Челнах провела проверку учреждений здравоохранения после появившееся информации в интернете о нахождении в нерабочем состоянии аппаратов компьютерной томографии. Установлено, что в пятой горбольнице рентгеновский компьютерный томограф находится в неисправном состоянии, а поставленный в 3 квартале текущего года томограф в инфекционную больницу до сих пор не установлен и не используется. Читайте также: В Набережных Челнах не работают два из пяти имеющихся томографов

09:05 04.12.2020 Студенты Пензенского областного медицинского колледжа, участвующие в оказание помощи медицинским работниками в период пандемии коронавируса получат денежные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделено 1,2 млн рублей. В период с ноября по декабрь текущего года 80 учащихся получат за каждый месяц по 7 тыс. рублей. Подробности в материале: Пензенским студентам медколледжа заплатят за помощь врачам

09:06 04.12.2020 Число ушедших на карантин из-за коронавируса школ в России возросло до 72, следует из инфографики, опубликованной телеграм-каналом «Большая перемена РФ».

09:08 04.12.2020 В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 4 декабря, у 28 175 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Минувшим днем заболели 255 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 917 человек, за сутки — 175 пациентов. Всего скончались 256 человек. Об этом: Ещё 259 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Саратовской области за сутки

09:16 04.12.2020 В Ульяновской областной клинической больнице установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Это роботизированная система для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию, которая позволить увеличить число тестов и снизить время на исследование, сообщает региональное министерство здравоохранения. Подробности в материале: В Ульяновске запустили роботизированную систему тестирования на коронавирус

09:21 04.12.2020 В Оренбургской области проведено выборочное бесплатное тестирование выпускников школ, учителей и работников ряда предприятий на наличие антител к COVID-19. Согласно результатам, у оренбуржцев достаточно высокий уровень коллективного иммунитета. Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Денис Паслер. По его словам, современный метод ИФА позволяет выявить длительные антитела к коронавирусу, которые и определяют иммунитет. Материалы более 5 тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Обследование прошли 2202 ученика 11-х классов школ в 13 муниципальных образованиях. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценили в 38%, в крупных городах — до 52%. В 11 муниципалитетах обследовали 2025 учителей. Средний показатель составил 41%. Уровень коллективного иммунитета в разных муниципальных образованиях варьируется от 30 до 52%. Третья категория — работники предприятий, самое крупное из которых ПО «Стрела» в Оренбурге. По итогам обследования 1 тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%. Об этом: В Оренбуржье подвели итоги тестирования на наличие антител к COVID-19

09:21 04.12.2020 В Москве в ноябре по сравнению с октябрем на 82% увеличилось количество доноров плазмы крови с антителами к COVID-19. Подробности в материале: Число доноров плазмы крови с антителами к COVID-19 в Москве выросло на 82%

09:22 04.12.2020 Несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой. «Запланированные расходы составляют 85 миллиардов рублей. Несмотря на различного рода публикации о снижении социальных расходов, бюджет 2021 года запланирован социально направленным», — отметила чиновница. Читайте также: В Забайкалье сверстали социально направленный бюджет на 2021 год

09:24 04.12.2020 Температура тела у больных COVID-19 может повышаться, а может оставаться нормальной. Это зависит от ряда причин, сообщила 4 декабря руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она отметила, что на степень выраженности и длительности лихорадки влияет количество попавшего в организм возбудителя, особенности иммунного ответа, развитие осложнений, приём лекарств. «У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — сказала Руженцова ТАСС. Подробности в материале: Эпидемиолог объяснила разную температуру у больных COVID-19

09:24 04.12.2020 В Хакасии за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 12 789. Читайте также: В Хакасии число случаев заражения коронавирусом приближается к 13 тысячам

09:26 04.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 220 случаев. Читайте подробнее: В Югре продолжается рост числа заражений коронавирусной инфекцией

09:27 04.12.2020 В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 305 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Отметим, за предыдущие сутки тоже выявили более 30 носителей коронавируса. А с весны их зарегистрировано уже 27 847. Подробности в материале: В Челябинской области снова выявили более 300 заразившихся коронавирусом

09:33 04.12.2020 Жители Томской области, переболевшие COVID-19, сдали почти 61 литр плазмы крови. По словам главного врача томского центра крови Сергея Дегтярева, полученного объёма хватит на 243 дозы. Об этом: Переболевшие COVID-19 томичи сдали десятки литров плазмы крови

09:34 04.12.2020 В Чувашии старшеклассники могут возобновить учёбу в очном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее предложение поддержал сегодня, 4 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев. Читайте также: Школы в Чувашии могут вернуться к очному обучению

09:36 04.12.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, почему врачи, работающие с больными COVID-19, не получают вовремя допвыплаты. Читайте подробнее: Мы не виноваты: хабаровские врачи из-за суматохи остались без допвыплат

09:38 04.12.2020 У 110 детей в Москве, заразившихся коронавирусом, произошло осложнение — мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Интерфаксу». "110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением — мультисистемным воспалительным синдромом. Он был спровоцирован именно коронавирусной инфекцией», — сказала она. Читайте также: В Москве коронавирус спровоцировал у детей тяжелейшее осложнение

09:39 04.12.2020 В Челябинской области за 3 декабря зафиксировали смерть ещё 13 пациентов с коронавирусом. Эти данные 4 декабря приводит оперштаб. От COVID-19 умерли восемь граждан. Среди них три женщины, 45, 86 и 95, лет и пятеро мужчин, из которых четверо 72-летних и один 75-летний. От других болезней из жизни ушли мужчины 74, 80 и 90 лет, а также 54-летняя и 67-летняя женщины. Об этом: В Челябинской области умерли ещё 13 пациентов с ковидом

09:40 04.12.2020 Свыше 290 тысяч человек планируется привить от новой коронавирусной инфекции в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Добровольцы не должны иметь противопоказаний, связанных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом: В Брянской области от коронавируса планируют привить 290 тысяч человек

09:43 04.12.2020 Власти Забайкалья обнародовали основные параметры бюджета региона на 2021 год, известив о том, что расходы по социальным направлениям заложены в полном объёме, с ростом на 6,6 миллиарда рублей. Подробности в материале: Расходы на поддержку семей с детьми обещают удвоить в Забайкалье

09:44 04.12.2020 Препараты для лечения коронавируса на общую сумму 167 млн рублей закуплены для стационаров Белгородской области. Лекарства поступят в медучреждения до конца 2020 года, сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Для белгородских стационаров закупили лекарства на 167 млн рублей

09:49 04.12.2020 144 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 14 833 случая заражения этой инфекцией. При этом 12 287 человек справились ней, в том числе 76 человек выздоровели в минувшие 24 часа. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 144 случая заражения коронавирусом

09:50 04.12.2020 Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, продолжит лечение в Москве. Решение о переводе руководителя региона в одну из больниц столицы было принято после консилиума дагестанских и московских врачей, сообщается 4 декабря на странице администрации главы и правительства республики в Instagram. Подробности в материале: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Меликов переведен в Москву

09:57 04.12.2020 В Москве выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции ещё 6891 пациент. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе столицы. «Ещё 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Читайте подробнее: В Москве справился с коронавирусом ещё 6891 пациент

10:05 04.12.2020 В Кабардино-Балкарии примут дополнительные меры безопасности на объектах туристической отрасли. О необходимости их внедрения в преддверии горнолыжного сезона 2020−2021 годов заявили 2 декабря члены оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Подробности в материале: На курортах Кабардино-Балкарии ужесточат санитарные правила

10:06 04.12.2020 Медицинские маски в Муниципальной аптечной сети Новосибирска стоят дороже, чем в других аптеках, потому что их закупили по высокой цене. Об этом на сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп. Подробности в материале: Власти объяснили, почему в муниципальных аптеках Новосибирска маски дороже

10:09 04.12.2020 В Екатеринбурге отказались от проведения новогодних празднований в резиденции губернатора Свердловской области и «Экспо-центре». Об этом сообщили организаторы. Гендиректор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов написал в Facebook, что «Экспо-ёлку» перенесли на декабрь 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Аналогичное решение приняли свердловские власти. «Проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается», — заявили в оперштабе региона «Новому дню». Читайте также: В Екатеринбурге отменили две новогодние ёлки

10:09 04.12.2020 Новая коронавирусная инфекция по-хозяйски ведёт себя весной и осенью, но достижение так называемого плато возможно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». «Немножечко будет, наверное, и весенний [период эпидемии]», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова: коронавирус действует «по-хозяйски», но его удастся остановить

10:19 04.12.2020 В Петербурге за сутки немного снизили темпы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 4 декабря городской оперативный штаб. Подробности в материале: В Петербурге протестировали на коронавирус около 40 тыс. человек

10:19 04.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе администрации Ростова-на-Дону оперативно решить вопрос с несанкционированной торговлей. Это связано не только с угрозой распространения коронавирусной инфекции, было отмечено в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря. Об этом: Ростовский губернатор потребовал ликвидировать стихийные рынки

10:20 04.12.2020 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 78,2 млн. Об этом 4 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 78,2 млн тестов на коронавирус

10:25 04.12.2020 Организации дополнительного образования для дошкольников и школьников с первого по четвертый классы могут вернуться к очному режиму работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующие изменения 3 декабря внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Читайте подробнее: В Ивановской области дополнительное образование вернули в очный формат

10:25 04.12.2020 В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 76-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Майминского района. Чуть ранее, 26 ноября ушла из жизни 39-летняя жительница Чойского района. Об этом: Ещё три жителя Горного Алтая стали жертвами COVID-19

10:28 04.12.2020 В Удмуртии по состоянию на 4 декабря выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 181 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 266 случаев. Читайте также: Удмуртия вновь бьёт рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

10:31 04.12.2020 В Республике Карелия вместо перевода учащихся младших классов на дистанционную форму обучения их отправят на зимние каникулы. Дети не будут учиться с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом 4 декабря сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Читайте подробнее: В Карелии учащихся младших классов отправят на досрочные каникулы

10:31 04.12.2020 В масках. Фото: russian.news.cn

10:33 04.12.2020 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 238 человек. Читайте подробнее: Ещё пять человек скончались в Удмуртии от COVID-19

10:35 04.12.2020 В ноябре в Москве количество доноров плазмы крови увеличилось на 82%. Об этом 4 декабря сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453», — сказала она. Подробности в материале: В Москве резко выросло число доноров плазмы крови

10:37 04.12.2020 В Курганской области в ряде школ с 7 декабря возобновляется очное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В 9-х классах вводится очное обучение, кроме школ города Кургана. За парты сядут ученики всех 11-х классов региона. К занятиям также приступят ученики всех классов малокомплектных сельских школ при условии, что они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах. Читайте подробнее: В Курганской области ряд школ возобновляет очное обучение

10:37 04.12.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 186 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: За сутки скончались ещё семь новосибирцев с коронавирусом

10:37 04.12.2020 Хакасия в ближайшее время получит 700 доз вакцины от COVID-19, которыми в первую очередь будут прививать медицинских работников. В начале следующего года ожидается партия вакцины уже для массовой вакцинации населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Об этом: В Хакасию поступит 36 тысяч доз вакцины от COVID-19

10:37 04.12.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 4 декабря провели 658 088 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3403 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3202 исследования. Читайте также: Жители Удмуртии сдали более 658 тыс. тестов на коронавирус

10:41 04.12.2020 В Курганской области перед новогодними праздниками смягчают режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Об изменениях сообщает региональный оперативный штаб. С 7 декабря 2020 года разрешено вести индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки. С 15 декабря на открытых площадках будет возобновлено проведение культурно-досуговых мероприятий с количеством участников до 50 человек. Читайте подробнее: В Курганской области с середины декабря разрешат культурные мероприятия

10:48 04.12.2020 Россияне не хотят отказываться от путешествий. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил данные об авиабилетах, забронированных для перелёта за рубеж в период с 1 по 31 декабря, и выяснил, какие направления пользуются популярностью и как изменились средние чеки по сравнению с прошлым годом. Рост среднего чека доходит до 192%. Самое популярное зарубежное авианаправление на декабрь — Москва — Минск.

10:48 04.12.2020 В Республике Крым за минувшие сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 4 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Таким образом, в регионе увеличивается суточный прирост заразившихся — накануне сообщалось о 244 новых носителях. Об этом: В Крыму за сутки выявили 251 носителя коронавируса

11:00 04.12.2020 В Республике Карелия с начала пандемии от последствий заражения умерли 110 человек, за последние сутки в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19, а также еще одна смерть пациента с внебольничной пневмонией. Об этом: В Карелии с начала пандемии от ковида умерли 110 человек

11:00 04.12.2020 В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявлено 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 декабря в федеральном оперштабе. Этот показатель всего на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее. Напомним, власти Петербурга накануне заявили о выходе на плато по количеству новых случаев инфицирования. Читайте подробнее: В Петербурге стабилизировалось суточное число новых случаев коронавируса

11:02 04.12.2020 В Якутии массовая вакцинация населения начнётся с 7 декабря. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

11:04 04.12.2020 В минздраве Приморья заверили, что в стационарах оборудование и медикаменты для лечения ковидных больных есть в полном объёме, постепенно наращивается мощность коечного фонда. Подробности в материале: В Приморье практически заполнен коечный фонд для больных COVID-19

11:06 04.12.2020 За минувшие сутки в России выявлено 27 403 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. Это на 742 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 28 145 новых случаев заражения. Регионами-лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Подробности в материале: В России за сутки выявили 27403 случая заражения коронавирусом

11:08 04.12.2020 В Мордовии по состоянию на 4 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 105 случаев. Читайте также: В Мордовии вновь выявили 89 заражений коронавирусом за сутки

11:08 04.12.2020 В поликлинике №1 в подмосковном Реутове заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря заявили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

11:11 04.12.2020 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 569 летальных исходов», — говорится в информации штаба. Читайте также: В России растёт число смертей от COVID-19

11:12 04.12.2020 На протяжении шести недель количество заразившихся коронавирусом новосибирцев на основе ежедневных сводок составляет около 180, что говорит о стабилизации ситуации в регионе, но на уровне высоких цифр. Об этом на первой в декабре сессии горсовета сегодня, 4 декабря, заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп. Об этом: Ситуация с коронавирусом в Новосибирске стабильная, но напряжённая — власти

11:12 04.12.2020 За прошедшие сутки в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 545. Об этом сообщили 4 декабря в областном оперштабе. Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 1,4% — до 22,7%. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Омской области стали 666 человек

11:13 04.12.2020 В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом, данные опубликовал 4 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 170 новых выявленных носителях. Читайте также: На Кубани за сутки подтвердили 174 случая заражения коронавирусом

11:14 04.12.2020 В Ленинградской области за минувшие сутки еще пять человек умерли от COVID-19, заразившись коронавирусом. Вместе с тем за сутки в регионе выписали в связи с выздоровлением более пятисот человек, что более чем в два раза превышает количество выявленных случаев. Читайте также: В Ленобласти пять человек умерли от COVID-19, более пятисот — вылечились

11:14 04.12.2020 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончалась пациентка Республиканского наркологического диспансера. Женщина 1952 года рождения поступила в госпиталь с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Осложнение — тотальная вирусная пневмония. Об этом: Ещё одна жительница Мордовии скончалась от COVID-19

11:18 04.12.2020 Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели сегодня, 4 декабря, рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности в Новосибирском метрополитене. В ходе его полицейские составили два протокола об административных правонарушениях, четырём пассажирам было отказано в услуге по перевозке, проведено 54 разъяснительные беседы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе. Читайте подробнее: Новосибирцев без масок выгнали из метро

11:20 04.12.2020 Очередной рекорд по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 4 декабря — по информации регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 360 носителей, это наибольшее число новых пациентов за период пандемии. Подробности в материале: Воронежская область ставит рекорд по коронавирусу третьи сутки подряд

11:21 04.12.2020 За последние сутки в Москве выявили 6868 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе столицы. Это на 882 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 7750 случаев заражения Об этом: В Москве снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

11:21 04.12.2020 В Омской области сегодня, 4 декабря, стартует санаторно-курортное лечение граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как пояснил глава региона Александр Бурков, реабилитация будет проходить на базе санатория-профилактория «Коммунальник». Его слова цитирует оперативный штаб региона. По направлению лечебных учреждений уже приняты первые 20 человек. Об этом: В Омской области открыли центр реабилитации для перенёсших COVID-19

11:25 04.12.2020 В Новосибирской области 607 работников общественного транспорта заразились коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Евгений Новиков. Читайте подробнее: Почти четыре тысячи новосибирцев заразились коронавирусом в транспорте

11:26 04.12.2020 Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали почти на полмиллиона рублей за многотысячный концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в разгар пандемии. Об этом 4 декабря сообщили в Невском районном суде Северной столицы. Подробности в материале: Ледовый дворец из-за концерта Басты оштрафовали на полмиллиона рублей

11:26 04.12.2020 В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации. Таким образом, уже несколько дней ежесуточный прирост стабильно составляет около двух сотен случаев. Читайте также: Коронавирус выявлен ещё у 193 жителей Томской области

11:27 04.12.2020 Российская фигуристка Алёна Косторная заразилась коронавирусом и не выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в Москве 5−6 декабря. Читайте также: Фигуристка Алёна Косторная заразилась коронавирусом

11:29 04.12.2020 В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за последние сутки выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Читайте также: В Красноярском крае скончался ещё 21 пациент с коронавирусом

11:32 04.12.2020 В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, решили продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Вместе с тем Управлению Роспотребнадзора рекомендовано в течение месяца разработать регламент по выводу из простоя и допуску к работе фуд-кортов в составе торговых комплексов. Подробности со ссылкой на главу региона Александра Буркова сообщает оперативный штаб. Об этом: В Омской области намерены возобновить работу фуд-кортов

11:32 04.12.2020 Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Cпутник V» произведена в объёме около 2 млн доз, что позволяет приступить к массовой вакцинации населения. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ. Читайте также: Минпромторг: объём выпуска вакцины «Cпутник V» близок к 2 млн доз

11:32 04.12.2020 «При поступлении необходимого количества вакцин будет рассмотрен вопрос о массовой вакцинации против COVID-19. Для этого в республике созданы условия для приема и хранения вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении минздрава Чечни. Читайте также: В минздраве Чечни сообщили, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

11:34 04.12.2020 163 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 4 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 18 больше показателя предыдущих суток. Выписаны ещё 286 здоровых пациентов. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 163 случая заражения коронавирусом

11:35 04.12.2020 Десять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 3 декабря. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 987, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Дагестане число жертв COVID-19 приблизилось к 1000

11:36 04.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря выявили 496 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 481 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 56 397 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 496 новых заражений коронавирусом

11:37 04.12.2020 В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 декабря подтвердилась у 20 895 человек, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем инфицирован был 171 человек. Всего выздоровели 17 814 пациентов, за сутки — 98 человек. Скончался после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 251 заболевший. Подробности в материале: В Пензенской области коронавирус зарегистрирован ещё у 173 человек

11:38 04.12.2020 Ещё 246 носителей коронавируса выявили в Волгоградской области 4 декабря, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 253 человека, зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области выявили 246 носителей коронавируса

11:39 04.12.2020 В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, с 7 декабря вводится 200 новых койко-мест для лечения больных с COVID-19. Таким образом, общее количество таких мест в регионе составляет 3680. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на главу региона Александра Буркова. По словам губернатора, в то же время 180 коек хирургического отделения БСМП-2 выводится под неотложную помощь. Читайте также: Новые места для лечения больных с COVID-19 открывают в Омской области

11:40 04.12.2020 В Татарии, по информации на 4 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 10 687 человек, за сутки заболели еще 86 жителей. Минувшим днем были инфицированы 87 человек. Всего выздоровели 9360 пациентов, за сутки — 66 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 144 случая. Об этом: В Татарии за сутки носителями коронавируса стали ещё 86 человек

11:40 04.12.2020 В инфекционные стационары Курской области поступило 300 кислородных концентраторов. В регионе работают 11 стационаров для лечения пациентов с COVID-19. Новые кислородные концентраторы позволят увеличить коечный фонд с кислородной поддержкой. Об этом: Курские ковид-госпитали получили 300 новых кислородных аппаратов

11:41 04.12.2020 В Свердловской области готовы к организации вакцинопрофилактики COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. В ближайшие дни в регион прибудет не менее 4700 доз вакцины «Спутник-V». Иммунизацию начнут проходить представители групп риска — медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, на добровольной основе. «Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин», — написал Куйвашев. Подробности в материале: Свердловский губернатор анонсировал начало прививочной кампании от COVID-19

11:41 04.12.2020 Ещё 74 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 4 декабря. Накануне сообщалось о 72 новых носителях коронавируса. Подробности в материале: В Севастополе за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом

11:43 04.12.2020 Власти Москвы заявили о том, что коронавирусом заразились 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины в городе.

11:44 04.12.2020 В Рязанской области 4 декабря подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Госпитализированы 584 пациента с подтверждённой инфекцией, в том числе восемь детей. Об этом: В Рязанской области подтвердили 120 случая заражения коронавирусом

11:44 04.12.2020 Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на брифинге 4 декабря рассказала о выдаче бесплатных лекарств амбулаторным больным с коронавирусом. Подробности в материале: Бесплатных лекарств не хватает — больных настолько много: минздрав Приморья

11:45 04.12.2020 В Ростовской области установлен очередной рекорд по суточному приросту новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Так, за истекшие сутки выявлено 345 носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 4 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения. Читайте подробнее: Ростовская область установила рекорд по коронавирусу

11:46 04.12.2020 В Ленинградской области еще пять человек умерли от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 153 летальных случая. Вместе с тем за прошедшие сутки выписали более 500 человек, что более чем в два раза превышает количество выявленных случаев. Об этом: Клубы «Космонавт» и «А2» в Петербурге перенесли концерты из-за казуса Басты

11:50 04.12.2020 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря. Читайте также: Ещё 26 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19

11:54 04.12.2020 За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 1231 человека. Об этом: В Нижегородской области 16 человек скончались от COVID-19 за сутки

11:55 04.12.2020 Собственники жилья в многоквартирных домах в Воронежской области смогут проводить общие собрания — с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Воронежской области Александр Гусев. Подробности в материале: В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения

11:56 04.12.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 декабря. Днём ранее было выявлено 96 носителей инфекции. Об этом: В Калмыкии вновь увеличился суточный прирост больных COVID-19

12:00 04.12.2020 Ещё четыре жителя Республики Калмыкия стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 декабря. Накануне сообщалось о трёх умерших. Читайте также: В Калмыкии за сутки жертвами коронавируса стали ещё четыре пациента

12:01 04.12.2020 В Курской области 4 декабря зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 953 положительных теста. Читайте подробнее: В Курской области выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом

12:01 04.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 4 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 668 588 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 849 нижегородцев. Читайте также: Жители Нижегородской области сдали более 1,66 млн тестов на коронавирус

12:06 04.12.2020 В Курской области по состоянию на 4 декабря зарегистрировано 214 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены семь смертей. Читайте подробнее: В Курской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19

12:07 04.12.2020 В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 714. За последние сутки зарегистрировано 110 новых носителей. Об этом: На Алтае выявили 110 новых носителей SARS-CoV-2

12:07 04.12.2020 О планах по обследованию животных на COVID-19 заявили в управлении ветеринарии правительства Саратовской области. Проверить домашнего питомца на платной основе можно будет после его контакта с зараженным человеком, а также при наличии выделений у животного из носа, рвоты, кашля, проблем с дыханием и желудком. Читайте также: В Саратовской области на COVID-19 начнут тестировать животных

12:07 04.12.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 162 случая. Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом в Тюменской области составляет около 15 тысяч

12:07 04.12.2020 В Москве COVID-19 заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины, это 1,5% от общего числа привитых. Об этом 4 декабря сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Подробности в материале: В Москве назвали число заболевших COVID-19 участников испытаний вакцины