Москва, , 08:56 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Борисом Плотниковым, являющегося народным артистом РФ, пройдет 5 декабря в МХТ им. Чехова. Об этом 4 декабря сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, в котором преподавал артист.

«Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым пройдет в субботу в МХТ им. Чехова с 10:00 до 12:30», — приводит ТАСС сообщение представителя ГИТИСа.

Также он добавил, что после этого пройдут отпевание и предание земле тела покойного, которого похоронят на Троекуровском кладбище. При этом уточняется, что вход на церемонию прощания будет осуществляться по спискам. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция.

Отметим, Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области, он работал в Московском театре сатиры, Центральном театре российской армии, МХТ имени Чехова, Московском театре Олега Табакова. Также снимался на ТВ и в кино, одной из его самых известных ролей является роль доктора Борменталя в двухсерийном художественном фильме режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988).