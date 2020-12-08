Чебоксары, , 11:15 — REGNUM Минтруд Чувашии рассказал о рынке труда в период пандемии. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Чувашии на 7 декабря составила 18 257 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 3%, сообщает ведомство.

При этом в минтруде отмечают, что уровень регистрируемой безработицы неуклонно снижается после достижения пикового значения: по состоянию на 26 августа количество безработных граждан составляло 29 644 человека, уровень безработицы — 4,89%.

Всего с начала года трудоустроено 34 607 человек, в том числе 510 инвалидов.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за июль-сентябрь 2020 года составил 6,1%.

Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к количеству вакансий, заявленных работодателями) — 1,1.

В минтруде также напоминают о возможности подать заявление на регистрацию в качестве безработного дистанционно, через личный кабинет на портале «Работа в России». Гражданам достаточно заполнить резюме, остальные сведения сотрудники службы занятости проверяют путем межведомственного взаимодействия. Назначение пособия по безработице проходит не позднее 11 дней со дня подачи электронного обращения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае обнародовали на 7 декабря 2020 года насчитывается 30 519 безработных, уровень безработицы в регионе сократился до 5,8%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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