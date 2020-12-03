3 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Дмитрий Михайличенко, , 00:20 — REGNUM



Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

В ноябре российское правительство выделило регионам из федерального бюджета значительную часть суммы на борьбу с коронавирусом. Поддержку получили 10 субъектов. В общей сложности российские регионы должны получить 300 млрд рублей, на данный момент выделено уже более 280 млрд.

Региональные бюджеты на грани краха

Борьба с пандемией и социально-экономические последствия эпидемии больно бьют по бюджетным доходам как России в целом, так и отдельных субъектов в частности. В начале ноября официально была объявлена банкротом Ингушетия. По мнению экспертов, её участь могут разделить в ближайшее время ещё несколько регионов. И это не только небогатые республики Северного Кавказа, риск попасть под банкротство есть и у субъектов Поволжья, Центра или Сибири.

Кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает:

«Нынешний кризис стал одним из мощнейших за последние годы. Фактически экономика многих регионов, особенно тех, которые и до пандемии находились на дне большинства профильных рейтингов, рухнула. Ключевая особенность нынешнего кризиса — его продолжительность. Уже почти год мы живем в исключительно стрессовых условиях, и самое главное — пока нет никакого понимания, когда появится пресловутый свет в конце тоннеля. Огромное число регионов без регулярной помощи федерального центра не справятся. На сегодняшний день основу экономического благополучия страны составляют всего несколько регионов — помимо Москвы, я бы выделил Тюменскую область, Башкирию, Татарстан.

Важно, что нынешний кризис зацепил не какие-то отдельные отрасли, он «прошелся» по всем. Бюджетные возможности регионов исчерпаны, и следующий кризис, который грозит — кредитный. Сейчас львиная доля регионов имеет кредитные обязательства, которые не в состоянии исполнить. Полагаю, что по своему масштабу таких экономических катаклизмов мы в последние 20 лет не переживали».

Остроту кризиса усугубляет то, что сроки восстановления экономики пока не достаточно ясны. Эксперты сходятся во мнении, что, возможно, нам придётся ждать не менее двух лет. Так, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков напоминает, что «почти две трети регионов оказались на грани банкротства»:

«Однако ждать восстановления раньше, чем в конце 2021 года — не стоит, скорее даже не раньше 2022 года. Что касается доходов, они могут так и не восстановиться. В конце концов, если мерить в долларах, то с 2013 года наши доходы упали минимум вдвое и так и не восстановились».

За девять месяцев 2020 года собственные доходы региональных бюджетов упали более чем на 400 млрд рублей, что для небогатых в своём большинстве российских регионов — колоссальная цифра. Финансовые потери понесли 52 субъекта. Больше всего потеряла Москва (62,6 млрд рублей). Значительные потери также у Тюменской области (49,5 млрд), Ямало-Ненецкого АО (42,7 млрд), Краснодарского края (35,2 млрд) и Татарии (34 млрд). Чуть меньшее, но тоже значительное снижение доходов бюджета наблюдается в Санкт-Петербурге, Свердловской, Оренбургской и Челябинской областях, Башкирии, Пермском крае и некоторых других субъектах.

Руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский напоминает, что «доходы регионов сократились в среднем на 30%»:

«При этом нужно понимать, что значительная часть налоговых и иных сборов проходит мимо регионального (и муниципальных, конечно, тоже) бюджета либо полностью, либо по большей части. Восстановление бюджетной обеспеченности регионов возможно не ранее 2022 года, а пока предприятий, подпадающих под банкротство, значительно больше, чем открывается новых. Падают и налоговые выплаты».

Кому помогает правительство?

Очевидная неспособность большинства регионов самостоятельно справиться с пандемией в условиях тотального бюджетного дефицита заставила федеральный центр принять решение о финансовой поддержке субъектов через систему специальных трансфертов, которые должны стабилизировать региональные бюджеты. Правда, выплаты оказались доступны не для всех, да и объём средств отличается.

Всего трансферты были направлены тремя траншами — в мае, июле и ноябре. Весной и летом выделялось по 100 млрд рублей, осенью — 80 млрд. В мае деньги были выделены 56-ти субъектам, в июле — 69-ти, а в прошлом месяце средства получили лишь 39 регионов.

За некоторым исключением большинство траншей были предназначены для наиболее пострадавших в финансовом плане регионов. Больше всего средств было выделено Татарии, которая получала деньги в ходе всех трёх траншей. В общей сложности поволжская республика получила от федерального центра 22,4 млрд рублей. Также все три раза транши выделялись ещё двум республикам — Башкирии и Коми. Но общая сумма доходов у них существенно ниже — 14,7 млрд и 8,8 млрд рублей соответственно. Из тех субъектов, которые в финансовом плане не так значительно пострадали от последствий пандемии, можно отметить Московскую область, которой в сумме было выделено 15,4 млрд рублей, что превышает её бюджетные потери в текущем году.

То, что существенные средства выделялись в том числе довольно развитым регионам, объясняется не одними лишь лоббистскими возможностями. Михаил Белый отмечает, что федеральном центру сейчас важно поддерживать не только утопающих, но и сильных.

Михаил Белый «Ту же Башкирию, которая, обладая заметным экономическим потенциалом, демонстрирует подчас чудеса выживаемости. Региону удается не замораживать в полной мере собственное развитие, несмотря на серьезные «пандемийные траты».

Илья Гращенков напоминает, что помощь дотационным регионам оказывается и по другим каналам.

Илья Гращенков «Минэкономразвития направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Из них 1,46 млрд рублей предоставлены Алтайскому краю, Курганской области, а также республикам Алтай, Калмыкия, Карелия и Тува».

Эксперт полагает, что кроме Москвы, Сахалина, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, почти все остальные нуждаются в федеральных деньгах.

Не всем сестрам досталось по серьгам

Тем не менее не все регионы могут похвастаться полученными от центра федеральными трансфертами. Некоторым субъектам не досталось вообще ничего. Распоряжения правительства ни разу не предполагали выделения денежных средств Москве, Санкт-Петербургу, Тюменской и Сахалинской областям и Ямало-Ненецкому автономному округу, то есть наиболее богатым, а также сырьевым регионам. Хотя, как отмечалось выше, именно оба столичных города, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, наряду с получившим крупные транши Татарстаном, понесли наибольшие бюджетные потери.

По мнению Алексея Климовского, подавляющее большинство регионов не смогут обходиться без федеральных денег.

Алексей Климовский «Однако надо понимать, что большая части этих самых денег отдали на уровень федерации сами же регионы. Более-менее устойчивыми без отданных федерации средств можно как раз считать лишь Москву, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-мансийский автономный округ, а также Республику Татарстан, Башкирию и Ненецкий автономный округ».

Но обделёнными оказались не только мощные в социально-экономическом отношении нефтяные и столичные регионы. Существенно меньше средств досталось также республикам Северного Кавказа, что несколько диссонирует с существующим в обществе стереотипом. Исключение составляет лишь Дагестан — наиболее пострадавший от пандемии кавказский регион. Этой республике было выделено относительно немного — 2 млрд рублей, но одновременно этот регион один из немногих, у которых в 2020 году наблюдается рост доходов бюджета.

Илья Гращенков предполагает, что незначительное число средств, выделяемых регионам Северного Кавказа, может быть связано со структурой экономики.