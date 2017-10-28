Дарья Алексеева, , 10:08 — REGNUM

России важно сконцентрировать ресурсы на инвестициях в развитие человеческого капитала, считает Владимир Путин.

«Нужно найти баланс между сохранением устойчивости и более активной поддержкой новых факторов роста экономики России. Для этого важно сконцентрировать ресурсы на инвестициях в инфраструктуру, медицину и образование», — заявил Путин 24 октября на девятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Хочется верить, что слова президента не столкнулся с искажением его мысли на местах. Когда благие намерения превращаются в показуху и красивые отчеты, не имеющие под собой реальных дел.

На что будем жить?

В начале недели прошла информация о том, что администрация президента и правительство РФ рассматривают возможность повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию. При этом резко повышать пенсионный возраст — рискованно, так как не будет одобрено гражданами, а постепенно повышение не окажет ожидаемого эффекта на бюджет. В Министерстве труда и социальной защиты поспешили сообщить, что слухи о повышении минимального трудового стажа сильно преувеличены.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — сообщила пресс-секретарь министра труда и соцзащиты Мария Исянова.

Тем временем продолжается обсуждение роста экономики. По мнению экспертов РАН, с 2017 по 2035 год темпы роста российской экономики составят в среднем 3,7% в год. В период 2018—2020 рост ВВП составит около 3,3% (показатель выше среднемирового), а 2021—2025 годы ознаменуются пиком роста ВВП, который будет прирастать каждый год на 4,9%. Причем, согласно прогнозу на 18 лет, со временем доля производственных и непроизводственных услуг, формирующих ВВП сейчас, станет в нём меньше, а вот объемы высокотехнологичных производств и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ станут больше. Образование и здравоохранение также приобретут больший вес. Действительно, очень позитивные ожидания, которые вызвали сомнения у экспертов.

В Райффайзенбанке и ВШЭ полагают, что прогнозы РАН могли бы сбыться, будь цена на нефть — $100, и то при условии структурных реформ.

«Прогноз экспертов РАН не учитывает возможных кризисных явлений в мировой политике и экономике, тем более в столь долгосрочной перспективе — до 2035 года. Завышенным выглядит прогноз РАН и на ближайшие 3 года — 3,3%», — считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Министерство экономического развития смотрит в будущее менее оптимистично. По прогнозу, на котором основан проект бюджета на ближайшие три года, рост экономики в следующем году будет 2,1%, в 2019 — 2,2%, в 2020 — 2,3%. В ВШЭ, опять же, заявили, что прогноз социально-экономического развития слишком оптимистичен (при том, что оптимизм в ВШЭ разделяют — но без преувеличений). Так, указывается на нелогичность расчетов: в прогнозе заложено снижение цен на нефть на 15% в следующем году, притом, что в 2017 году она быстро росла, и осталось неясным, за счет чего она будет так падать.

Министерство финансов рассчитало бюджет исходя из курса 64,7 рублей за доллар в 2018 году, 66,9 — в 2019 и 68 рублей — в 2020. Цена на нефть марки Urals в 2018 году составит $43,8. Дефицит федерального бюджета в следующем году станет наименьшим за последние несколько лет.

По словам председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, оценившей риски неисполнения доходов федерального бюджета от 166 млрд рублей в 2018 году до 190 млрд рублей в 2020-м, показатели госпрограмм, сформированных на основе проектного подхода, расходятся с показателями стратегических документов и прогнозом социально-экономического развития. 13,5% показателей приоритетных госпрограмм на 2018 год не соответствуют социально-экономическому прогнозу, указала Голикова, приведя в пример проект «Развитие здравоохранения»:

«Показатель «Уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медпомощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» к 2020 году оценен в 52%, в прогнозе этот же показатель составляет 60%».

Становится понятным, почему Дмитрий Медведев дал проекту бюджета такую характеристику:

«Это компромисс между желанием запустить как можно больше проектов, и социальных, и экономических, а с другой стороны, необходимостью жить по средствам».

Тем не менее под занавес рабочей недели Госдума приняла в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2018—2020 годы, продемонстрировав расхождение во мнениях.

«Рост доходов населения, потребительского спроса, оживление инвестиций — рост почти на 10%, а также сокращение уровня инфляции. Очень хочется верить, что эти прогнозы сбудутся», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев (ЛДПР).

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал бюджет ответственным и социальным, решающим важнейшие задачи, связанные со здравоохранением, образованием и наукой.

А вот по мнению Геннадия Зюганова, предлагаемый бюджет не решает главных задач страны, в число которых входят развитие экономики, социальная поддержка, качественное образование и современная наука. «Справедливая Россия», в свою очередь, вновь вернула тему прогрессивного налогообложения, указав на возможность с ее помощью принести казне дополнительных 600 млрд рублей.

Итак, мы имеем целый букет мнений. Расходящихся от умеренно до очень оптимистичных. Возможно, имеет место даже некоторое суеверие доброжелательных экспертов, боящихся «спугнуть» позитивные ожидания?

Читайте также: Свидетельство: Примаков отказал Кудрину в праве считаться хорошим учеником

Ксюша vs Няша: балаган должен продолжаться

25 октября состоялась премьера феерически нашумевшего еще до появления в прокате фильма «Матильда». Россия осталась жива, несмотря на грозные предсказания отца Всеволода Чаплина и ритуальные пляски Натальи Поклонской вокруг прокуратуры. Но, как это часто бывает, гора родила мышь. Фильм, говорят, так себе, при столь яростной раскрутке ожидания оказались закономерно завышенными, но интрига сохраняется:

«А я не буду говорить. Сходите и посмотрите. Каждый составит своё впечатление», — сказал Дмитрий Песков по поводу того, понравился ли ему фильм.

На премьеру в Москве особо «православные» даже принесли 30 сребренников, как бы намекая на то, что «Матильда» — это такое распятие Николая Второго. Такой подход называется «царебожием» — это противоречащее христианству мнение о том, что Николай Второй — наш второй Иисус Христос, спаситель и искупитель. А вот депутат, бывший крымский прокурор, вообще мелочиться не стала и сравнила зрителей «Матильды» с бандеровцами. Стоило бы напомнить госпоже бывшей украинке, как обходились и обходятся бандеровцы с несогласными. Казалось бы, никто из посмотревших фильм Алексея Учителя не известен как садист и массовый убийца, но пожертвовать правдой ради красного словца — почему бы и нет? Кстати, Генпрокуратуру и другие надзорные органы Поклонская походя сравнила с польскими интервентами времен Смуты.

Подобные отвратительные выходки Поклонская чередует с поношением отвратительных выходок аж самой Ксении Собчак. Публичные (в смысле общественные) дамы перебрасываются оскорблениями, стремясь перещеголять друг друга в язвительности.

«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Всё-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — сказала Собчак.

Это спорно: не вдаваясь в подробности прокурорской работы Поклонской, депутатом она стала в российской Думе, и если где и способна навредить, так это в России.

Поклонская в ответ указала, что свою избирательную риторику Собчак строит на грязи, гневе и раздражении на всю страну. Прямо как сама Поклонская строила кампанию против «Матильды».

Зато в чем депутат права, кроме шуток, так это в критике Собчак за слова о русском народе как о «генетическом отребье». Впрочем, тут Поклонская далеко не первопроходец и не героиня, из политиков Зюганов припомнил Ксении эти слова еще раньше. Неприятность в том, что противопоставление таких двух одиозных персон, как гламурная тусовщица, матершинница и хамка Собчак и крепко зацикленная еретичка-царебожница Поклонская, одновременно выступающая за Россию, Путина и всё хорошее — это противопоставление беспроигрышное. Обе плохи, но каждая по-своему, и лучшим вариантом было бы все-таки вывести Поклонскую в кандидаты на пост президента. Тогда 30% спящего электората, на который указывает Собчак, окончательно бы пробудились и направили свои стопы на избирательные участки. Несложно представить, кому из этих двух зол граждане отдали бы предпочтение, особенно если главный ожидаемый кандидат вдруг сообщит, что он баллотироваться не станет. А зря. Иначе бесконечная клоунада (и вовсе не шоу) будет длиться вечно.

Читайте также: Зачем выборы президента превращать в «Дом-3»?

Короткой строкой

— 23 октября научный совет при Министерстве образования и науки обратился к Высшей аттестационной комиссии с рекомендацией пересмотреть решение президиума ВАК, которое сохраняется за министром культуры Владимиром Мединским степень доктора исторических наук. Причем ранее экспертный совет ВАК рекомендовал Мединского степени лишить. Сейчас в Минобрнауки заявляют, что шумиха в СМИ — это попытка надавить на окончательное решение министерства теми, кто в научном споре не смог убедить членов президиума.

— Росгвардия пытается ужесточить контроль за оружием и является противником его распространения. Это относится также к газовому и травматическому оружию, выстрелы из которых тоже приводили к серьезным травмам или даже смерти.

— В Петербурге случились «дни длинных ковшей», особенно обсуждаемые на фоне «антитеррористического» проекта постановления городской администрации, который предполагает изгнание практически всей торговли в радиусе 100 метров от метро. Включая театральные кассы и цветочные киоски. А вот защитить ларьки с шавермой попросил питерского мэра аж известный борец с беззакониями Виталий Милонов: по его словам, шаверма (а не «шаурма») — это фирменно блюдо города на Неве, символ и достопримечательность Питера.

— Владимир может быть поглощен Москвой уже очень скоро: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали тому поможет. Если до Владимира можно будет добраться за 50 минут, это практически сделает город Золотого кольца пригородом Москвы.

— Сергей Собянин пообещал московским врачам зарплату в 120 тысяч уже в 2017—2018 годах. Для этого она должна будет вырасти на 40% по сравнению с 2016 годом. Врачей поликлиник это тоже касается. Свежо предание, да верится с трудом?.. Во Владимире, между тем, за последние пять лет численность младшего медперсонала снизилась вдвое. Их зарплата за первое полугодие 2017 года составила в регионе в среднем 19,7 тысяч.

— Дмитрий Медведев призвал разобраться в долгах управляющих кампаний, обращая в том числе внимание на вопиющую ситуацию, при которой жильцы платят исправно, а недособросовестность управляющей кампании приводит к отключению дома от теплоснабжения.

— Жительница Оренбургской области на коленях попросила Путина помочь избавить национальный парк Бузулукский бор от горы мусора. Сработало: губернатор отдал указание свалку разобрать. В соцсетях отреагировали неоднозначно.

Несмотря на близящуюся зиму и имеющуюся осеннюю меланхолию, в стране на этой неделе все оказалось не так мрачно. Дебаты вокруг экономических прогнозов выглядят как борьба хорошего с лучшим, и даже если сработает самый умеренный вариант, он уже будет неплохим. Вопрос в другом — сработает ли… По крайне мере, хорошо, что у наших экспертов получилось сойтись в конкуренции, — может быть, от действий экономистов лучше почувствует себя и экономика России.

Проблема же различия оценок возникает, по-видимому, из принципиального различия подходов к коридору возможностей страны, определяемому исключительно ситуацией на внешних рынках. Или у России всё-таки есть собственная экономическая воля и возможность к ее воплощению? Конечно, мировая ситуация важна, но если ориентироваться только на нее, можно до бесконечности оправдываться плохими условиями и никогда не сойти с мертвой точки.

Что же касается негатива, то традиционно ведьм должно быть три. Над этой недоработкой стоит еще подумать.