Медведев: Управляющие компании — лишнее звено

Москва, , 20:06 — REGNUM Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться в долгах управляющих компаний и продвигать законопроект, предусматривающий прямую оплату потребителей ресурсоснабжающей компании, сообщили 23 октября в пресс-службе правительства РФ.

На совещании с заместителями председателя правительства Дмитрий Козак отметил, что долги управляющих компаний продолжают расти, притом, что сборы платежей за услуги ЖКХ с населения составляют 95%.

«В частности, надо обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, причём платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения», — сказал Медведев.

Козак отметил, что задолженность действительно нарастает и этот процесс пока не удается остановить. Он отметил, что ставится задача Росфинмониторингу по контролю операций управляющих компаний, и если есть информация о сомнительных операциях, то материалы передается в прокуратуру.

«По итогам прошлого года таких организаций было выявлено 97», — сказал Козак.

Заместитель главы правительства отметил, что для решения проблемы задолженностей управляющих компаний необходим системный подход. Он сказал, что разработан законопроект,

«Который предусматривает возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании не могли распоряжаться, не могли прикасаться к этим деньгам».

Медведев подчеркнул, что закон нужно продвигать, так как в ряде случаев управляющие компании являются излишним звеном.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года Госудма в первом чтении отклонила законопроект, предполагающий сокращение размера максимальных выплат с одной семьи за коммунальные услуги до 10% дохода семьи. В настоящее время максимальныевыплаты могут достигать 22% от дохода семьи.

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