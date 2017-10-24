Анна Кумицкая, , 06:26 — REGNUM

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которую планировали проложить между Москвой и Казанью, может остановиться во Владимире. Как сообщили СМИ, решение урезать масштабный проект принято из-за трудностей с финансированием. Ввести в эксплуатацию участок — в качестве тестового — планируют в 2023 году, а решение о продолжении строительства будет зависеть от его востребованности.

Для Владимирской области реализация такого глобального инфраструктурного проекта имеет большое позитивное значение. В то же время сокращение времени пути от Москвы до Владимира до 50 минут позволит столице расширить экономические границы и превратить соседа в свой пригород. Владимир попросту рискует остаться без кадров. Как сейчас обстоят дела с миграцией владимирцев в Москву и какие прогнозы делают эксперты, — выяснил корреспондент ИА REGNUM.

Регион выезжает

Сейчас Владимирская область живет в условиях отрицательного миграционного сальдо — приехавших в регион людей значительно меньше, чем уехавших. К примеру, в 2016 году, по данным Владимирстата, в область из других регионов России приехали 17,6 тысяч человек, покинули регион 19,5 тысяч человек. Причем, более 66% мигрантов выбирают для себя Московскую область, Москву, Нижегородскую и Ивановскую области.

«Наиболее предпочтительной для владимирцев остается Московская область, при обмене населением с которой сложилась миграционная убыль в размере 2,4 тыс. человек (2015г. — 2,6 тыс. человек). Наибольшие миграционные приросты получены при обмене населением с республикой Коми — 149 человек и Ивановской областью — 130 человек», — сообщал в мае 2017 года Владимирстат.

В 2017 году миграционная убыль пока только увеличивается. Так, в январе-июле 2017 года из других регионов России во Владимирскую область приехали 18,3 тысячи человек, а уехали на заработки в другие области — почти 20,3 тысячи человек.

Между тем, несмотря на текущую статистику, в будущем эксперты Владимирстата прогнозировали настоящий миграционный бум — уже с 2021 года регион будет жить в условиях положительного миграционного сальдо. Через четыре года миграционный прирост должен составить примерно 400 человек, а к 2035 году — до 1,3 тысяч человек.

Что станет причиной этого бума — не сообщалось. Но пока статистика говорит об обратном движении. По данным государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 — 2020 годы», еще в 2008 году миграционный прирост в регионе составлял более 1,8 тысяч человек, а уже в 2011 году он сменился убылью в 252 человека.

Сытая жизнь и кадровый голод

Рассмотрим влияние близости Москвы на примере кадровой ситуации в сфере здравоохранения. О том, что молодые (и не только) врачи и медсестры уезжают в Москву, говорят давно. К примеру, в 2013 году этим объясняли недостаток санитаров в службе скорой помощи.

В 2014 году директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин также называл ситуацию с кадрами в здравоохранении региона «напряженной». Тогда надежды возлагались на… возможное сокращение медперсонала в Москве.

«По нашим данным, в Москве работают где-то 200 врачей, 1500 медсестер и около 2500 санитарок (жителей Владимирской области — ИА REGNUM ). Причем санитарки одновременно обучаются на медсестер. В Москве при больницах есть колледжи, которые готовят своих медсестер. Мы направили в комитет здравоохранения города Москвы наши предложения, чтобы в случае предстоящего сокращения комитет предлагал в качестве альтернативы, кроме рабочих мест в Москве и Московской области, еще и территорию Владимирской области», — говорил тогда глава департамента, обещая вернувшимся врачам социальные гарантии и всяческую помощь.

Всего в 2013 году в регионе не хватало примерно 1300 врачей. По данным на апрель 2017 года, потребность в кадрах составляла уже 900 врачей.

Для решения проблемы в регионе, как и во многих других, предлагают различные меры — от «подъемных» до помощи в получении ипотеки. В 2016 году глава региона Светлана Орлова заявляла о необходимости создания в области медицинского института. Несмотря на то, что эта идея так и осталась на уровне заявления, ситуация с кадрами, по данным профильного департамента, сейчас продолжает налаживаться. К примеру, в 2017 году в больницы области пришло работать 113 молодых специалистов.

Между тем, врачи на местах все еще продолжают говорить о том, что в отдельных районах дефицит медицинских кадров составляет 45%. Более половины работающих в сельской местности врачей — люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Основная причина дефицита — невысокие зарплаты врачей. По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года врачи во Владимирской области в среднем получали 42,8 тысяч рублей. Жалование среднего медицинского персонала составляло 23,2 тысяч рублей, а санитары и младшие медсестры получали по 18,9 тысяч рублей. По сравнению с другими регионами ЦФО, статистика выглядит не так уж и плохо, но по сравнению с Москвой и Московской областью — совсем удручающе. Так, по данным на первое полугодие 2017 года, младший медицинский персонал получал в Московской области почти 29,9 тысяч рублей, в Москве — 37 тысяч. Сотрудники больниц, которые относятся к среднему медперсоналу, в Московской области получали более 40 тысяч рублей, а в Москве — более 59 тысяч. Зарплаты врачей в Подмосковье почти достигали 69 тысяч, а в Москве составили более 90 тысяч рублей.

Если в случае со здравоохранением в регионе не хватает кадров, то в других сферах — рабочих мест. По данным областного правительства, в январе-июле 2017 года в центры занятости населения за помощью в поиске работы обратились 27,5 тысяч человек. Из них безработными были признаны 11,2 тысяч человек.

«По данным мониторинга, в предстоящие три месяца планируются увольнения 888 работников в 22 организациях области. По состоянию на 23 августа, работают в режиме неполного рабочего времени, а также находятся в вынужденных отпусках по инициативе администрации около 2,3 тысяч человек в 28 организациях области», — сообщала пресс-служба администрации региона.

Ситуация усугубляется и тяжелой обстановкой на отдельных предприятиях области. К примеру, в октябре Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Кроме того, в Арбитражный суд поступил иск о банкротстве АО «Компания «СТЭС-Владимир». Истцом выступает ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк». Общая сумма требований — более 3,3 млрд рублей.

Москва как пылесос

Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, в один голос заявляют о том, что плюсов от строительства и введения в эксплуатацию, пусть пока укороченной, но все-таки высокоскоростной железнодорожной магистрали Владимирская область получит больше, чем минусов.

Так, директор Института экономики и менеджмента Владимирского государственного университета, доктор экономических наук Павел Захаров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вспомнил давнишний пример, связанный с Суздалем — железная дорога в свое время была построена в обход Суздаля. В итоге Владимир, который оказался на пути поездов, стал крупным городом с населением в 350 тысяч человек, а Суздаль так и остался маленьким городком, в котором живут 10 тысяч человек.

«Я не вижу особых угроз для демографии Владимирской области, — рассказал Павел Захаров. — Развитие инфраструктуры — это мощный фактор для того чтобы экономика росла. Что касается зарплат, то здесь нужно работать не над удержанием людей на том уровне, который сейчас, а нужно обсуждать, за счет чего можно повышать доходы населения Владимира и Владимирской области. Да, разрывы в доходах сейчас есть, но при прочих равных строительство ВСМ — это благо».

Согласен с экспертом и доцент Высшей школы экономики, занимавшийся вопросами миграции населения Владимирской области, Кирилл Новиков. По его словам, бояться нужно не того, что дорога будет построена, а того, что какие-то объекты построены не будут. При этом эксперт отметил, что фактор притяжения Москвы действует постоянно и пока ничего не может его устранить. Сокращение времени пути от Владимира до Москвы только усугубит его влияние.

«Это, скорее всего, будет означать, что большее количество владимирцев будут выбирать для себя Москву в качестве места работы, места учебы и, может быть, даже в качестве места досуга. Совершенно очевидно, вырастет приток пассажиров из Владимира. Это будут люди, которые по субботам и воскресениям будут прогуливаться по московским набережным, что будет, безусловно, хорошо для московской экономики. В перспективе и для владимирской экономики», — рассказал Кирилл Новиков.

Между тем, эксперт напомнил, что истории пока неизвестны примеры, когда город приходит в упадок из-за строительства дороги. В данном случае, усиление конкуренции между Москвой и Владимиром за кадрами сыграет людям на руку — при правильном подходе чиновников на всех уровнях власти: для того, чтобы Владимир не стался голым, нужно всего лишь развивать бизнес (а строительство магистрали — хорошее подспорье для этого) и поднимать людям зарплату, уверен эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что владимирские власти в связи со строительством ВСМ уже заявляли о «великом переселении». Правда, к примеру, по мнению губернатора Светланы Орловой, переезжать во Владимир будут москвичи. В качестве причины глава региона называла чистый воздух и газ.

«Можно жить здесь и работать в Москве, а можно жить и работать здесь. И чтобы вы знали, в Александровском районе москвичи детей до 6−7 класса обучают уже у нас, перевозят сюда бабушек и дедушек. У нас чистая экология, чистый воздух, пошел газ», — говорила губернатор, расхваливая идею строительства ВСМ.

Возможно, региональные власти вполне устраивает вариант, при котором область станет то ли санаторием для детей и стариков, то ли спальным районом для трудоспособного населения. Во всяком случае, примеров того, как из Москвы жители приезжали на заработки во Владимир, Светлана Орлова не приводила.