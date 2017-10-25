Защитить культ: Милонов просит Полтавченко не гнать «петербургскую шаверму»

Москва, , 10:52 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») просит власти Петербурга сохранить торговые точки по приготовлению и продаже «классической петербургской шавермы» (за пределами Петербурга это блюдо известно как шаурма). Для этого депутат обратился к губернатору Георгию Полтавченко, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе парламентария.

Ранее в интервью «Российской газете» губернатор подтвердил планы по удалению на расстояние не менее 100 метров от вестибюлей метро всех нестационарных торговых объектов, за исключением киосков прессы, театральных касс и павильонов с цветами. При этом Георгий Полтавченко, говоря о том, кто не будет допущен к метро, использовал слово «шаурма», что вызвало бурю возмущения у петербуржцев в социальных сетях.

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — отмечает Виталий Милонов в своем письме губернатору.

Как считает Милонов, «в городе даже сложился своеобразный культ шавермы».

«Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен депутат Госдумы.

Он предлагает создать комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов, чтобы выделить именно те торговые точки с шавермой, которые будут достойны особого охранного городского статуса.

В качестве примера такой защиты культурного наследия Милонов привел легендарную «Пышечную на Желябова», работающая на Малой Конюшенной улице и пользующуюся большой популярностью у горожан и гостей Петербурга.