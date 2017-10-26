Москва, 26 октября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская прокомментировала заявления Ксении Собчак, напомнив сказанные ранее телеведущей слова о России как о «генетическом отребье».

Evgeniy Isaev Собчак. Май 2012 года

Дискуссия развивается на страницах соцсетей. В своем Instagram-аккаунте Собчак, заявившая о себе как о кандидате в президенты России, ответила на заявление Поклонской о статусе Крыма, что «ни одна мировая держава» не признала референдум, прошедший на полуострове.

«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Всё-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — добавила Собчак.

В ответ Поклонская на своей странице написала, что репутация Собчак позволит ей строить свою избирательную риторику исключительно на «грязи, гневе и раздражении на всю страну».

Кроме того, депутат Поклонская напомнила Собчак о скандальном публичном высказывании, в котором претендентка на пост главы страны охарактеризовала Россию как «страну генетического отребья».

«Народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как вы «ласково» любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма является референдум в Крыму», — сообщила Поклонская на своей странице в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская подчеркнула, что жители Крыма вернулись на Родину, рискуя жизнью. А заявления, подобные словам Собчак, может позволить себе только тот, кто ничего, кроме своего «тусовочного мира и креативного меньшинства, не видит».