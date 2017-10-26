Во Владимирской области все-таки произошла «санитарная катастрофа»

Владимир, , 16:00 — REGNUM В больницах Владимирской области с 2012 года количество работников, которые относятся к числу младшего медицинского персонала, сократилось почти в два раза. Такие данные приводит департамент здравоохранения Владимирской области в ответ на официальный запрос ИА REGNUM. Так, если в 2012 году количество младшего медперсонала составляло 4630 человека, то сейчас — 2431 человек. Причем значительное сокращение произошло с 2015 года. Тогда в эту категорию входило 4030 человек.

Параллельно количество уборщиков в региональных больницах значительно возросло. В 2012 году их было 6158 человек, а в 2016 году — 7941 человек. Только с 2015 по 2016 год их число увеличилось на 1041 человека.

«Анализ численности младшего медицинского персонала и уборщиков за последние 5 лет показал, что в целом их количество в региональных медучреждениях сохранилось практически на то же уровне, но при этом изменилось их соотношение», — говорится в ответе департамента.

По данным департамента, в январе-июле 2017 года средняя зарплата младшего медперсонала в регионе составила 19,7 тысячи рублей. Средний медперсонал получает почти 23,2 тысячи, а врачи с высшим образованием — 44,5 тысячи рублей. Эти показатели пока не дотягивают до тех, что прописаны в майских указах президента (их нужно выполнить до конца 2017 года).

Однако в департаменте уверены, что всё будет хорошо:

«На реализацию майских указов президента РФ в части заработной платы медицинского персонала во Владимирской области средства выделены в полном объеме. В 2017 году годовые уровни заработной платы выполнены».

ИА REGNUM напоминает, что о массовом переводе санитаров в уборщики в больницах Владимирской области первыми заявили активисты и депутаты от КПРФ. В обращении к губернатору Светлане Орловой говорилось, что причина происходящего — желание исполнить майские указы в части повышения зарплат медицинским работникам, в частности, младшему медперсоналу.

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Кроме того, авторы письма утверждали, что уборщики должны отрабатывать полный рабочий день, а не укороченный, как у медработников. Теряют санитары на новой должности и некие льготы.

Между тем согласно постановлению «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, и медицинских работников иных государственных учреждений Владимирской области», должности «уборщик производственных и служебных помещений» и «уборщик территорий» входят в число «рабочих» должностей. И указы об увеличении зарплат младшего медперсонала на них не распространяются.

Позже в департаменте опровергли «массовое сокращение персонала», заявив, что это — плановый и поэтапный перевод, который связан с изменениями квалификационных требований, предъявляемых Министерством труда и социальной защиты РФ.

При этом в департаменте признали, что в некоторых больницах при переводе образовался кадровый дисбаланс.

«Не все учреждения здравоохранения смогли выдержать оптимальный кадровый баланс. В настоящее время в больницах и поликлиниках проводится работа, направленная на устранение «кадровых перекосов». При этом все спорные случаи рассматриваются департаментом здравоохранения отдельно и самым тщательным образом с выездом в медицинские учреждения для объективной оценки квалификации и реального функционала сотрудников», — говорилось в сообщении пресс-службы департамента.

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