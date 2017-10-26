Поклонская сравнила зрителей «Матильды» с бандеровцами

Москва, , 08:04 — REGNUM Депутат ГД РФ Наталья Поклонская записала ролик-видеообращение с вопросами к Генпрокуратуре РФ и лично к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором изложила свою позицию относительно выхода в прокат к/ф «Матильда». Ролик 26 октября выложен на видеохостинге YouTube.

«Люди в недоумении — почему их не слышит Генеральная прокуратура?» — задает вопрос Поклонская и объясняет, что именно должно услышать ведомство.

Речь идет о том, что «для всех сомневающихся деятелей культуры и прокуратуры» должно быть ясно, что «100 тыс. подписей против показа «Матильды» — настоящие». Кроме того, утверждает Поклонская, подлинны и персональные данные подписавших обращение.

Хотя прокуратура, по словам депутата, должна была ответить на вопросы «о нарушении авторского права, о финансовых схемах», однако вместо этого постоянно слышался один и тот же ответ: «Все хорошо, экстремизма нет».

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Далее в ролике идет непосредственное (хотя и завуалированное) обращение конкретно к генпрокурору.

«Раньше, честно говоря, я думала: просто не докладывают генеральному прокурору, не в курсе он аргументов людей. Но, как оказалось, очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за «девушкой-политиком», — сетует политик Поклонская.

«Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге. Но услышала в ответ: «Девушка-политик».

У ведомства и лично генпрокурора, по мнению депутата, нет желания давать принципиальную оценку происходящему.

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Наталья Поклонская отдает себе отчет, что на протяжении нескольких лет является «серьезным раздражителем для отдельных работников Прокуратуры РФ».

«Не удивлюсь, если сейчас будут копаться в моем прошлом, моей деятельности на посту прокурора республики», — заявила она, добавив, что бояться ей нечего, ведь она «выполняла указания генерального прокурора… Не выполнила одно (указание, прим. ИА REGNUM ) — не сняла портрет святого государя в своем кабинете»

Следом бывшая прокурор Крыма намекнула (отсылая к фильму Навального «Чайка») на то, что генпрокурор больше отстаивает «интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, — это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — уличила Поклонская генпрокурора России.

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Дальше дошло и до зрителей кинофильма «Матильда», которых российский депутат сравнила ние много ни мало… с полицаями и бандеровцами, на том основании, что и тех, и других нужно было охранять от растерзания народом.

Отметим, в случае с бандеровцами это действительно было так. Однако почему зрители, собирающиеся сходить в кино, такие же граждане России, как и Поклонская, походя сравниваются с омерзительными карателями? Зрители, шедшие смотреть фильм, сделали это, по мнению депутата, «из любопытства или злорадства» и выглядели при этом, «как сильно нашкодившие школьники».

«Кого же боялись Учитель и его бравый адвокат? Неужели молящихся женщин с детишками?» —эмоционально спрашивает депутат.

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Напомним, предпремьерные показы «Матильды» сопровождались серией противоправных деяний — от тарана автомобилем входной группы в кинотеатр, попытки поджога, нападения на студию режиссера «Матильды» Учителя и др. Поэтому охраняли премьеру силовики не от «молящихся женщин с детишками», а от псевдорелигиозных экстремистов.

Ну, а собственно надзорные органы молодой депутат сравнила с польскими интервентами времен Смуты, добавив, что сегодняшняя власть, которая должна «стоять на страже закона», позволяет в день православного праздника допустить премьеру «богохульного» фильма.

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