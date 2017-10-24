На премьеру «Матильды» в Москве принесли 30 сребреников

Москва, , 22:47 — REGNUM В Москве 24 октября состоялась церемония открытия премьерного показа кинофильма «Матильда», где были задержаны участники движения «Царский крест», а также две женщины и один мужчина, устроившие одиночные пикеты. Пикетирующие держали в руках иконы, некоторые читали молитвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Возле кинотеатра «Октябрь» перед премьерой также находился координатор движения «Сорок сороков» Игорь Ильин. Он обратился к депутату Государственной думы Владимиру Жириновскому с просьбой передать Алексею Учителю 30 сребреников с изображением Ларса Айтингена (исполнял роль императора Николая II). Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, фильм «Матильда» пролоббирован российской элитой, которая преследует цель свергнуть президента России Владимира Путина перед выборами 2018 года.

«Сегодня мы принесли 30 иудиных сребреников, на которых изображен Ларс Айтинген с половым органом на голове. Он так позирует в своем инстаграме. Мы пришли передать их Учителю, который в 100-летие революции переписывает историю», — отметил Ильин.

Он также назвал три нарушения, которые выявил при создании фильма. Во-первых, прокатное удостоверение фильма было утверждено без согласования с экспертным советом по культуре. Во-вторых, фильм получил удостоверение по одному сценарию, а по итогам был указан другой автор сценария. Также, по словам координатора движения, Роскомнадзор посмотрев фильм, утвердил возрастную маркировку «18+», однако на афишах встречались знаки «16+». По мнению Ильина, это административный ресурс «продавливания» фильма, или лоббизм.

«Первый продюсер фильма Москалев выпустил фильм, в котором он раскрывает коррупционную составляющую кино. Было «распилено» более 20 млн долларов. Существует сильный заказ.100 лет назад предпродажная элита, прежде чем свергнуть императора, очерняла его образ, и народ уже не поддерживал царя. В нашем случае элита, которую не устраивает Владимир Путин, хочет отвернуть от него православное население, это 70% жителей России. Делается это специально перед выборами», — считает Игорь Ильин.

Добавим, ранее Алексей Учитель заявил журналистам, что противники выхода фильма «Матильда» создают отрицательный образ России за рубежом. Так, актёры фильма Милена Ольшанска и Ларс Айтинген, исполняющие роль балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II, отказались ехать на премьеру фильма в Санкт-Петербург в связи с опасением физической расправы.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве были задержаны участники движения «Царский крест» при попытке устроить серию пикетов.

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