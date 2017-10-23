Не обсуждается: Минтруд опроверг сообщения о повышении трудового стажа

Москва, , 09:32 — REGNUM Сообщения о повышении минимального трудового стажа для получения пенсии в России не соответствуют действительности, передает 23 октября Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — сообщила пресс-секретарь министра Мария Исянова.

Таким образом, она отвергла появившееся ранее в газете «Ведомости» сообщение о том, что власти рассматривают необходимость повышения трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Неназванными чиновниками якобы утверждалось, что такая мера позволит жителям России дольше работать и выходить из «серого сектора».

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, идея, якобы предложенная чиновниками, запутала жителей России. Некоторые поняли ее как предложение о повышении пенсионного возраста и выступили с очередной порцией проклятий в адрес чиновников, которые якобы за счёт стариков пытаются решить проблемы с пополнением пенсионного фонда.

Напомним, в настоящее время мужчины в РФ вправе уйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. Для получения страховой пенсии работник должен обладать семилетним стажем уплаты взносов в пенсионную систему. Кроме того, на его счету должно быть как минимум 11,4 пенсионных балла. При этом к 2025 году минимальный стаж возрастет до 15 лет, а минимальное число баллов — до 30.

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