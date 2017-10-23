Андрей Маленький, , 16:56 — REGNUM

В одном ЖЭКе подчиненные подсунули на подпись начальнику ЖЭКа заявление с текстом: «Прошу уволить меня по собственному желанию, так как я пьяница, бабник и хам», — они знали, что в авральном конце месяца начальник подписывает бумаги, не читая их.

В почти аналогичной ситуации оказываются депутаты Государственной думы, принимающие скоро закон о федеральном бюджете, освоить который (и 314 приложений к нему) можно, если потратить на чтение двести часов или восемь суток. Без перерыва на сон и еду. Из расчета две минуты на страницу.

Заключение Счетной палаты Российской Федерации заняло 1231 (прописью: тысячу двести тридцать одну) страницу текста, не считая 64 страниц прилагаемых цифровых таблиц. По нему видно, что аналитики палаты были вынуждены конструировать свои выводы, постоянно сверяя законопроект с пояснительной запиской к нему, так как иначе понять необходимость и целесообразность той или иной цифронормы невозможно. Однако и пояснительная записка мало что проясняла, что вынуждало экспертов часто фактически разводить руками.

По заданию ИА REGNUM мне пришлось попытаться освоить весь массив бюджетного проекта и сделать заготовки для будущих публикаций.

Главное впечатление от прочитанного — какая-то, мягко говоря, недосказанность (невысказанность?) и неопределенность (витиеватость) правительственных взглядов на социально-экономическое будущее государства. Какая-то силуэтность этого будущего, хотя речь-то идет — всего-навсего — о плане работы федерального правительства на три года, так как бюджет — конкретный инструмент правительственной политики, а никак не самоцель это политики. Бюджет должен прояснять действия правительства по достижению целей, определенных президентом, а не замыливать их.

Развитие страны должно быть обеспечено даже путем некоторых бюджетных нестыковок. Поэтому сбалансированность бюджета не может и не должна быть его единственной главной характеристикой, как это заявляется. Но даже в этом случае его никак нельзя назвать сбалансированным, пока он сформулирован с дефицитом. В целом сбалансированность бюджета — это бухгалтерия, а не целенаправленная политическая линия правительства.

О силуэтности будущего говорит и наличие трех вариантов прогноза социально-экономического развития страны. Этот факт означает, что правительство продолжает искать попутный ветер в мировой экономике, но не опираться на собственные силы государства. И почему три варианта прогноза, а не пять? Ветер ведь дует в четырех направлениях, плюс штиль.

Такое ощущение, что правительство либо не верит в способность нашей страны отмобилизоваться, либо не видит ту идею, которая позволит ей активно восстанавливаться как великой державе. Как это неоднократно было в отечественной истории, особенно в ее послевоенные периоды.

Пояснительная записка к закону о бюджете начинается с такого пассажа.

«С 2015 года государственная экономическая политика… ориентировалась на преодоление последствий крупнейшего за последние полвека (здесь и далее выделено мною — А.М.) внешнего шока. Основными ее целями в период подстройки к такому существенному структурному изменению внешних условий были обеспечение скорейшего перехода в равновесное состояние с новой структурой экономики и минимизация потерь при таком переходе».

Читал ли, подписывая, этот и последующий текст записки Д. Медведев — неведомо, но в следующем же абзаце сообщается, что, оказывается, хватило всего-то полтора года, чтобы, несмотря на «крупнейший за полвека внешний шок» и благодаря весьма успешной стабилизационной экономической политике правительства и Центрального банка, с середины 2016 года восстановить экономическую активность, рост доходов населения и потребительский спрос, оживить инвестиции. Значит, есть еще порох в пороховницах?

Скорее всего — это «слова, слова, слова», потому что в основу бюджета вновь положены макроэкономические показатели, связанные не столько с опорой на собственный гигантский потенциал страны и нашего народа, сколько с ориентирами из глобальной мировой экономики. Их суть выражена в бюджетном правиле: фиксация цены нефти на уровне 40 долларов США за баррель и таргетирование инфляции.

С фиксацией цены на нефть, думаю, всё понятно. Это неизбежный подход: не зафиксируешь — не сосчитаешь главные доходы бюджета и не спланируешь обязательные расходы.

Другой вопрос — сорок ли долларов принимать за точку отсечения или большую цифру? Счетная палата считает, что цифра занижена. Многие эксперты полагают, что цена определена не экономически, а политически, то есть конъюнктурно.

На самом деле существуют два проекта бюджета. Один — тот, что внесен в Госдуму. Второй — тот, который учитывает будущие дополнительные доходы из-за «экономного» расчета минимальных цен на энергоресурсы. И который создает свободу маневра для правительства. Если возникнет экономический «пожар», будет чем тушить.

Большие споры возникают из-за так называемого понятия таргетирования инфляции. Что это такое? В любом случае это процесс государственного вмешательства в рыночную экономику. Но если государство будет влиять на нее в целях увеличения производственного роста и повышения занятости населения, то цены будут скакать. Такова практика жизни. Во всех рыночных экономиках принцип экономического роста и принцип стабильности цен противоречат друг другу. Это — неприятная, но закономерность, приводящая к инфляции. Если государство заинтересовано в стабилизации инфляции на определенном уровне, то тогда используется способ таргетирования инфляции. В нашем случае, за счет специальных действий правительства и Центробанка бюджет спроектирован на 4-процентный уровень инфляции в 2018-м и последующие два года.

У меня есть своя точка зрения на эти ориентиры, но было бы самомнением считать ее экспертной. С другой стороны, в самом экспертном сообществе тоже нет согласия. Ни абсолютного, ни частичного. А на самом деле, и то, другое — уже не важно. Первое чтение бюджета эти точки зрения не остановят, как и несовпадающие позиции фракций в Государственной думе. Бюджет будет принят в первом чтении.

Фигур в депутатском корпусе, к мнению которых очень хотелось бы прислушаться, сейчас не так много. Депутатов, которые в личном качестве могли бы если и не повлиять на содержание бюджетного закона, то хотя быть всенародно услышанными и понятыми, еще меньше.

Поэтому расскажу об уникальной бюджетной полемике, которая произошла на пленарном заседании нижней палаты между депутатом Е. Примаковым и А. Кудриным, в бытность его министром финансов.

Это — стенограмма. С купюрами.

Примаков Е. М., руководитель фракции «Отечество — Вся Россия»:

Уважаемые коллеги, фракция на нескольких заседаниях тщательно рассмотрела представленный правительством проект бюджета и решила не поддерживать его и обратиться с предложением создать согласительную комиссию, с тем чтобы попытаться найти компромиссное решение.

Я даже рискую попасть в категорию неполитиков и неэкономистов, как сказал уважаемый Борис Вячеславович Грызлов, потому что он сказал, что все, кто против этого бюджета, не являются ни экономистами, ни политиками. Ну хорошо, ладно, пускай я буду таким, но тем не менее я всё-таки хочу сказать о мотивах, которыми руководствовалась наша фракция в своем решении.

Первое. Реальные дополнительные доходы не включены в проект бюджета. Я остановлюсь только на одной стороне — на прогнозах. Как они делаются, эти прогнозы?

Вот выступал руководитель Счетной палаты Степашин и сказал о том, что одна треть действующего бюджета не была вложена в доходы, а сейчас эта цифра превратилась в дополнительные доходы. Правительство говорит о том, что дополнительных доходов в этом году будет 205 миллиардов. Наш бюджетный комитет считает, что 250 миллиардов. Как можно так прогнозировать?! Как можно прогнозировать, например, цену на нефть на основе того, какой она является в среднем за последние 10 лет? Да это, еще раз хочу сказать, Борис Вячеславович, любой неэкономист и неполитик понимает: так прогнозировать нельзя. Просто нельзя.

Теперь далее. Ну, это, казалось бы, полбеды. Что стоит за этим? Теория, согласно которой развитие экономики почти целиком зависит от регулирования на макроэкономическом уровне. Собственно, руководители правительства не скрывают, что они противопоставляют эту теорию государственным инвестициям. Не скрывают этого дела. Один из руководителей правительства даже сказал, что 97 процентов роста нашей экономики зависит от регулирования на макроэкономическом уровне и лишь 3 процента относится к государственным инвестициям. Это порочная теория, которая уже завела нас в тупик и уже породила дефолт, который мы пережили. И все те, которые будут голосовать сейчас за эту теорию, будут голосовать за то, чтобы наша экономическая политика — это ярко выражено в бюджете — базировалась на теории младолибералов, монетаристов, которые отрицают совершенно важность государственного регулирования и важность государственных инвестиций.

Мы тогда вот будем стоять перед очередным дефолтом, и те, которые проголосуют сейчас, — они будут нести за это ответственность историческую. А для того, чтобы не быть голословным, я скажу, что проект бюджета подготовлен Гайдаром и его институтом. Это так. (Шум в зале.) Это факт! Факт.

Теперь дальше я хочу сказать. Куда идут эти доходы? Вот еще раз я хочу поставить этот вопрос: вот эти дополнительные доходы, которые уже признает правительство, признает, что они существуют, и которые, как мы знаем, будут существовать и в дальнейшем, — куда пойдут эти доходы и куда они идут? Мы все знаем, поскольку мы занимаемся законотворческой деятельностью, мы принимаем законы, что по закону, например, как мы его приняли, на 4 процента от валового внутреннего продукта должна быть профинансирована наука, на 2 процента — образование. Почему не выполняются эти законы, которые мы приняли? Почему недофинансируются некоторые статьи вот сейчас существующего бюджета при таких огромных доходах?! Почему мы на культуру не даем?! Да потому, что все эти доходы идут на стерилизацию так называемую денежной массы. А что такое стерилизация денежной массы, простите? Стерилизация — это, вообще, отказ от деторождаемости. Евнухами мы становиться не хотим, так? (Аплодисменты).

Третье. Закладывается определенная философия отношений центра с субъектами Федерации. Во всем мире есть тенденции, и это хорошо все знают, даже неэкономисты и неполитики хорошо знают, что идет такая, понимаете, централизация в политическом плане и децентрализация в экономическом плане в государствах, которые развиваются на федеративной основе. А что мы делаем? Мы сейчас по этому бюджету отбираем практически у регионов и передаем в центр. В политике, правильно, мы поддержали президента, когда он выстраивал вертикальную власть более, так сказать, прочную и так далее. Мы поддержали и правильно сделали. Но в экономике как можно сейчас при том, что мы говорим губернаторам и другим: идите и работайте в экономической сфере в своих регионах, и выдергиваем у них в это время финансовый ковер из-под ног? Где же логика? Где же логика?!

Следующий момент. Размеры дополнительных доходов определяет правительство от отметки «фактические доходы», а они связаны с бюджетной росписью, а бюджетная роспись осуществляется самим правительством, более того, министром финансов! Он ставит свою подпись, и бюджетная роспись может в течение года как угодно изменяться. Вот попробуйте в таких условиях определить точно, сколько будет дополнительных доходов. А потом — распределение дополнительных доходов. (Аплодисменты).

Кудрин А. Л.:

Евгений Максимович, я учусь у вас и считаю, что мы должны действительно сегодня укреплять роль федеративного государства в обеспечении гарантий населению на всей территории Российской Федерации.

Но я бы отметил еще один момент в вашем выступлении. Вы очень образно сказали про стерилизацию. Хочу сказать, что у меня этот термин больше ассоциируется с секвестром, которого я бы как раз не хотел допустить в бюджете следующего года. А с точки зрения понятия стерилизации как инструмента кредитно-денежной политики, который используется всеми ведущими странами, которые имеют успешный экономический рост…

Когда я был аспирантом, а вы были директором Института мировой экономики и международных отношений, я изучал труды вашего института, там подробно описано действие этого механизма. Поэтому я еще раз учусь применению этих методов у вас, как у бывшего директора Института мировой экономики и международных отношений. И нет ничего необычного в том, что пишут о монетаристах или либералах. Это нормально, и нормальный инструмент кредитно-денежной политики в условиях сильного платежного баланса страны сложился у нас в этот момент.

Примаков Е. М.:

Так как меня всё время упоминал наш докладчик в заключительном слове, я хочу признаться: у меня были разные ученики, и хорошие, и… (Оживление в зале).

(Продолжение следует.)