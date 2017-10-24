В Минобранауки прокомментировали шумиху вокруг диссертации Мединского

Москва, , 12:37 — REGNUM Шумиха вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского создана для того, чтобы оказать давление на окончательное решение по данному вопросу. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

«Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», — сказал Емельянов РИА Новости.

Ранее, 23 октября, научный совет при Минобрнауки обратился в пленум Высшей аттестационной комиссией с рекомендацией пересмотреть решение президиума ВАК от 20 октября, которое сохраняет степень доктора исторических наук Владимира Мединского.

После того, как президиум ВАК решил не лишать Мединского ученой степени, экспертный совет ВАК оказался на грани распада. Его уже покинули профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий и председатель экспертного совета ВАК, доктор исторических наук Павел Уваров.

Напомним, ранее экспертный совет ВАК рассмотрел диссертацию Мединского и рекомендовал лишить его научной степени.

На это глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в работе министра культуры нет плагиата, отметив, что два диссертационных совета уже дали свое положительное заключение.

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