«Сходите и посмотрите»: Песков поделился своими впечатлениями от «Матильды»

Москва, , 08:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал жителям России посмотреть фильм «Матильда» и составить свое собственное мнение о картине, сообщает 25 октября Life.

«А я не буду говорить. Сходите и посмотрите. Каждый составит своё впечатление», — ответил Песков на вопрос о том, понравился ли ему фильм.

Напомним, накануне в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В ходе церемонии открытия возле здания кинотеатра были задержаны участники движения «Царский крест», устроившие серию одиночных пикетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выходу картины в прокат мешали представители отдельных религиозных объединений, которые угрожали беспорядками в случае выхода фильма в прокат. По их мнению, фильм оскорбляет религиозные чувства верующих.

Отметим, что после угрозы поджогов ряд городов отказался от показа фильма, а премьеру в Санкт-Петербурге охраняли сотрудники Росгвардии и ОМОН.

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Сам Учитель назвал состоявшиеся премьерные показы киноленты «победой здравых людей» и заявил, что готовит четырехсерийный сериал «Матильда» для показа на федеральный каналах.

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