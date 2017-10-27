Чей и какой? Госдума приняла в I чтении федеральный бюджет на 2018—2020 гг

Москва, , 13:50 — REGNUM Правительственный проект федерального бюджета на 2018—2020 годы Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарии разошлись во мнениях относительно главного финансового документа страны, однако за госсмету вступились и депутаты от ЛДПР, которые ранее, как правило, голосовали против.

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Вариант госсметы на ближайшую «трехлетку» Минфин рассчитал, исходя из курса 64,7 рублей за доллар в 2018 году, 66,9 рублей в 2019 году и 68 рублей в 2020 году. Средняя цена барреля нефти марки Urals за 2018 год, по расчетам Минфина, составит 43,8 долларов. При этом, согласно бюджетному правилу, все доходы, которые поступят в госказну от цены на нефть более 40,8 долларов за баррель, будут направлены в Объединенный фонд, который профинансирует дефицит госсметы.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета в 2018 году окажется наименьшим за последние несколько лет и составит 1,27 трлн рублей или 1,37% ВВП. Доходы за год вырастут на 537,5 млрд рублей до 15,257 трлн рублей. Расходы госсметы возрастут не так резко — на 199,2 млрд рублей, достигнув 16,529 трлн рублей.

Ответственный, но консервативный

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поддержала предложения правительства и проголосовала за принятие проекта госбюджета в первом чтении. Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев высоко оценил представленный вариант госсметы.

«Безусловно, мы считаем, что это ответственный социальный бюджет. В натуральном выражении — растут расходы на здравоохранение, и на образование, и на науку. Решаются важнейшие социальные вопросы», — заявил Исаев.

Он согласился, что госсмету также можно назвать консервативной, однако она решает наиболее насущные вопросы. Так, в частности, более 36% расходов в 2018 будут направлены на социальную сферу.

«25 лет профсоюзное движение России боролось за то, чтобы минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне прожиточного минимума. И этот бюджет решает этот вопрос. С 1 января 2018-го года МРОТ будет равен 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019-го года — 100%», — напомнил, в частности, Исаев.

Прогнозы — сбудутся?

За принятие проекта госсметы также высказалась фракция ЛДПР в Госдуме. Как рассказал в ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев (ЛДПР), принятие документа поможет кандидату фракции на предстоящих президентских выборах.

«Бюджет сформирован исходя из предпосылок о восстановлении экономической активности, роста ВВП на 2,1%. Кроме того, рост доходов населения, потребительского спроса, оживление инвестиций — рост почти на 10%, а также сокращение уровня инфляции. Очень хочется верить, что эти прогнозы сбудутся», — заявил в ходе пленарного заседания Сысоев.

По старым рельсам

Между тем фракции КПРФ и «Справедливая Россия» раскритиковали проект госсметы, предложенный Минфином. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предлагаемый федеральный бюджет не решает основных задач.

«Я надеялся найти ответ в новом бюджете: способно ли правительство услышать боль страны и саккумулировать основные ресурсы для того, чтобы направить на главные цели: развитие экономики, социальную поддержку, качественное образование и современную науку. К сожалению, в этом бюджете нет ответа ни на один вопрос», — отметил Зюганов.

По его словам, если сравнить рост выплат, о которых говорит правительство, и уровень инфляции, то становится ясно, что на самом деле в рост пошли только доходы олигархов.

«Это бюджет олигархии, дальнейшей стагнации и углубления нищеты в стране, мы не можем поддерживать такой документ, он не отвечает ни на один вызов и только углубляет раскол общества», — подчеркнул Зюганов.

Впрочем, отметил он, у коммунистической партии в целом есть вопросы к правительству, его методам работы и предлагаемым экономическим прогнозам.

«В целом бюджетная политика ползет по старым гайдаровско-чубайским рельсам, от нее не пахнет ни модернизацией, ни прорывом в будущее. Не знаю, почему президент не реагирует на эту беспомощность и импотенцию финансово-экономического блока правительства», — заявил Зюганов.

Свой вариант

Фракция «Справедливой России», в свою очередь, выдвинула свой, альтернативный вариант госбюджета. Предлагаемая правительством версия не устраивает депутатов, заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

«В первую очередь нас не устраивает, что предлагаемый правительством бюджет — бюджет выживания, стагнации. Да, основные социальные обязательства правительство собирается выполнять, но мы не видим никакого развития», — отметил Миронов.

По его словам, документ не предлагает необходимых индексаций пенсий, реального увеличения зарплат бюджетников, а также достаточного финансирования образования и здравоохранения. «Еще больше нас не устраивает, что правительство упорно не хочет изыскивать дополнительные источники пополнения бюджета», — подчеркнул Миронов.

В своем варианте бюджета парламентарии предлагают рост расходов на социальные нужды, обязательную индексацию выплат, в том числе неработающим пенсионерам. При этом «Справедливая Россия» предлагает ввести прогрессивную шкалу подоходного налога и получить тем самым 600 млрд рублей дополнительных доходов в госказну.

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