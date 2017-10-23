Нашли альтернативу: Вместо пенсионного возраста предлагают повысить стаж

Москва, , 08:02 — REGNUM Администрация президента и правительство РФ рассматривают возможность повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию, сообщают 23 октября «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что правительство не готово к резкому повышению пенсионного возраста, так как такие непопулярные меры не будут поддержаны обществом, а постепенное повышение возраста выхода на пенсию не даст необходимого эффекта для бюджета.

Один из источников считает, что необходимо сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда, а повышение стажа будет стимулировать людей больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии.

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По словам второго собеседника, в правительстве понимают политическую нецелесообразность повышения пенсионного возраста. Однако повышение минимального трудового стажа является затягиванием реформы на будущее, считает источник, так как пенсионный возраст неизбежно будет повышен.

Напомним, на сегодняшний день женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. При этом в проекте стратегии экономического развития на 2018−2024 годы предлагается с 2019 года ежегодно повышать возраст выхода на пенсию на полгода: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

По словам директора Научно-Исследовательского Финансового Института Владимира Назарова, если данную меру примут, то для обоих полов повышение пенсионного возраста будет очень постепенным, чтобы люди могли адаптироваться к новым условиям.

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