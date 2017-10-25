Золотов: Граждане РФ психологически не готовы к массовому владению оружием

Москва, , 12:27 — REGNUM Росгвардия выступает против массового распространения оружия и работает над ужесточением контроля над его оборотом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы также противники распространения оружия. У нас общество ещё не готово к этому: ни психологически, ни экономически. Потому что все ситуации, все неурядицы, которые происходят в быту, также влияют на использование оружия в определённых ситуациях… Когда человек находится в сильном эмоционально-стрессовом состоянии и готов применить это оружие по поводу и без повода», — заявил Золотов.

В настоящее время Росгвардия пытается ужесточить контроль за оружием, в том числе и за газовым и травматическим. По словам Золотова, существует множество ситуаций, когда при выстрелах даже из этих видов оружия люди сильно травмировались, а то и погибали.

Он подчеркнул, что в целях усиления госконтроля в сфере оборота оружия, «в том числе с учётом ряда резонансных правонарушений, связанных с его неправомерным применением», Росгвардией осуществляется проработка ряда законодательных инициатив.

«Среди них, в частности, введение запрета на владение оружием гражданами при наличии заключения о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью, нарушения прав и свобод граждан, судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления, совершённые в состоянии опьянения», — подчеркнул глава Росгвардии.

Не менее важным элементом усиления контроля является и развитие автоматизации — сейчас система централизованного учёта оружия уже существует и функционирует, отметил Золотов.

«Вместе с тем мы подошли к необходимости комплексного пересмотра законодательства, предполагающего пересмотр концепции регулирования правоотношений в данной сфере», — указал он.