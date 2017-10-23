Эксперты РАН предрекли экономике РФ рекордный рост

Москва, , 03:21 — REGNUM В период с 2017 по 2035 год среднегодовые темпы роста российской экономики составят 3,7%. Об этом 23 октября пишут «Известия» со ссылкой на комплексный доклад Российской академии наук (РАН), включающий прогноз на ближайшие 18 лет.

Пик роста ВВП, по мнению экспертов, ожидается в 2021—2025 годах. В этот период объем валового продукта будет каждый год прирастать на 4,9%.

Структура ВВП к 2035 году изменится. В настоящее время он формируется за счет производственных и непроизводственных услуг, но их доля будет становиться все меньше, заметно вырастет объем высокотехнологичных производств и НИОКР, больший вес приобретут образование и здравоохранение.

В 2018—2020 годах специалисты РАН ожидают рост ВВП на уровне 3,3%. Такой показатель превышает среднемировой.

Прогноз Минэкономразвития, легший в основу проекта бюджета на ближайшие три года, менее радужный. В соответствии с ним в 2018 году рост экономики составит 2,1%, а в 2019 и 2020 годах — 2,2% и 2,3% соответственно. Объем инвестиций к исходу 2021 года вырастет на 5,7%, инфляция не превысит 4%.

Представители Райффайзенбанка и НИУ ВШЭ восприняли прогноз экспертов РАН скептически. Они пояснили, что указанные темпы роста могут стать реальностью при условии структурных реформ и восстановления цены на нефть до отметки в $100 за баррель.

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