Париж, 25 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный по прилете во Францию, планировал провести в Париже как минимум один вечер. Об этом 25 августа сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Durov

Собеседник издания проинформировал, что предприниматель летел из Баку.

«Дуров <…> должен был провести как минимум один вечер в Париже, где у него был запланирован ужин», — уточнил информатор.

Других подробностей о планах Дурова не приводится. В материале сообщается, что создатель мессенджера прилетел во французскую столицу в сопровождении телохранителя и помощника.

Согласно данным французских журналистов, Дуров пытался жить в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, прежде чем его выбор пал на Дубай.

Помимо российского гражданства, у Дурова есть паспорт островного государства Сент-Китс и Невис. В августе 2021 года предприниматель стал гражданином Франции, а в конце 2022 года получил гражданство ОАЭ, где и проживал в последние годы.

Сооснователь Telegram в апреле рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). В итоге он обосновался в Объединённых Арабских Эмиратах, поскольку в этой стране ему легко вести бизнес. Кроме того, Дуров признался, что там он доволен налоговой системой, качественной инфраструктурой, нейтралитетом и нулевым давлением со стороны властей указанного государства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Он активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию.

Следовали поместили Дурова под стражу. Ему планируют предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Российский сенатор Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США.

Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский полагает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у французских властей нет решения суда.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного Дурова и направило ноту с требованием предоставить к нему консульский доступ.

Прокуратура Парижа сообщила, что официальное заявление по делу об аресте основателя Telegram будет сделано 26 августа.