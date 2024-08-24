Париж, 24 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, сообщил 24 августа телеканал TF1.

Кадр из видео

По информации журналистов, его задержали вечером 24 августа. В этот момент Дурова сопровождал его телохранитель. С ним также была женщина.

Телеканал отмечает, что предприниматель прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. Национальное управление судебной полиции Франции (OFMI) в свою очередь выписало ордер на обыск в рамках предварительного расследования.

При этом журналисты утверждают, что французские власти выписали ордер из-за того, что сооснователь Telegram не сотрудничал с силовыми органами, в связи с чем его начали считать соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений.

TF1 также добавил, что предпринимателя взяли под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2021 года появилась информация о том, что Павел Дуров стал гражданином Франции. Издание TJ сослалось на документы с сайта французского правительства, согласно которым паспорт предприниматель получил ещё в августе 2021 года.