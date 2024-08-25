Москва, 25 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали во Франции по запросу США. Об этом 25 августа сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя «телеги» Павла Дурова по запросу властей США ― ещё одно свидетельство того, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас», ― написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа и поместили под стражу. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности мессенджера и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По данным газеты Le Parisien, ордер на розыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию. Документ выдали на основании предварительного расследования, которым занимался отдел по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции Франции (OFMI). Это подразделение занимается борьбой с насилием в отношении несовершеннолетних.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. В пресс-службе МИД России заявили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам. Дипведомство потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав задержанного.

Российский сенатор Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Арест основателя мессенджера Telegram подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.