Вашингтон, 17 апреля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кадр из видео

Видеозапись беседы опубликовали ночью 17 апреля по московскому времени. Дуров уточнил, что подвергся нападению сразу после встречи с одним из создателей социальной сети Twitter.

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей», — сказал он.

Предприниматель отметил, что смог дать отпор, но пережил шок от случившегося. По словам Дурова, это был первый и единственный случай, когда на него напали во время поездок по миру.

Кроме того, на его решение не переезжать в США повлияло избыточное внимание американских спецслужб. Предприниматель также не захотел жить в Германии, поскольку ему не понравилась местная бюрократическая система.

В итоге Дуров выбрал для жизни Объединённые Арабские Эмираты. Сооснователь Telegram добавил, что решил обосноваться в ОАЭ, поскольку в этой стране ему легко вести бизнес, и он доволен налоговой системой, качественной инфраструктурой, нейтралитетом и нулевым давлением со стороны властей указанного государства.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2015 года Павел Дуров выложил в социальных сетях фотографию, на которой он показал свою раненую руку. Травму он получил с драке с неизвестными лицами, которые напали на него.

В мае 2020 года Павел Дуров назвал США полицейским государством, имеющим дорогую и неэффективную систему здравоохранения. Помимо этого, предприниматель указал, что в Соединённых Штатах процент заключенных в десять раз больше, чем в Финляндии, Германии или Голландии.

Он также подчеркнул, что в США очень высокие налоги, а в Сан-Франциско ограниченная культурная жизнь.