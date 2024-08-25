Париж, 25 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Ордер на розыск, выданный французскими властями в отношении основателя Telegram Павла Дурова, активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию. Об этом сообщила 25 августа газета Le Parisien.

TechCrunch Павел Дуров

Журналисты утверждают, что именно такое условие прописывалось в документе. Ордер был выдан на основании предварительного расследования, которым занимался отдел по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции Франции (OFMI).

Указанное подразделение занимается борьбой с насилием в отношении несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже (пригород Парижа) вечером 24 августа. Предпринимателя поместили под стражу. 25 августа должно пройти заседание, на котором он предстанет перед судом.

Журналисты распространили информацию, согласно которой Дурову могут предъявить несколько обвинений, касающихся деятельности Telegram и связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Претензии властей Франции к бизнесмену состоят в том, что сообщения в этом мессенджере шифровались, а он не сотрудничал с силовыми органами. Из-за этой ситуации его стали подозревать в соучастии в бесчисленном количестве правонарушений и преступлений.

В МИД РФ заявили, что посольство России в Париже не стало ждать запросов от представителей Дурова и сразу же приступило к работе по прояснению ситуации с ним.