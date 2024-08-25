Москва, 25 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Причастность бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова к коррупционным преступлениям подтверждена свидетельскими показаниями. Об этом стало известно в воскресенье, 25 августа, из судебного постановления.

Артем Геодакян/ТАСС

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова <…> к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Их показания также подтвердили причастность к делу двоих соучастников Иванова — Александра Фомина и Сергея Бородина.

В документе также сообщается о продлении меры пресечения в отношении Иванова и его предполагаемых соучастников.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Свою вину он не признал и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило для такого решения достаточно доказательств. При этом защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, сославшись на его положительные характеристики с места службы.

Мосгорсуд 7 августа признал законным продление срока ареста Иванова до 23 сентября. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения.

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.

Второго фигуранта уголовного дела бизнесмена Сергея Бородина арестовали 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков. Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, Фомин дал обличающие показания в уголовном деле Иванова. Его взяли под стражу 25 апреля.