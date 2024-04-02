* запрещённая в России организация

Наступивший, 769-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением известия о прибытии в Харьков большого числа военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева ТАСС сообщает, что нашествие азовцев заметили 1 апреля. Боевики передвигались по центру города небольшими группами по два-три человека, пояснил подпольщик.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, вероятной целью вооруженных отрядов радикальных украинских националистов является создание вокруг Харькова буферной зоны от пророссийски настроенного населения. В разговоре с «РИА Новости» 2 марта он пояснил, что некоторые прибывшие уже начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываться небольшими группами — преимущественно в домах и квартирах мирных граждан.

О том, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников украинской армии в районе Харькова, сообщил накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В этот же день мэр города Игорь Терехов пожаловался на практически полное разрушение энергетической инфраструктуры Харькова и невозможность её быстрого восстановления.

Жители Харькова стали массово покидать город после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре, подтвердил блогер Юрий Подоляка, опубликовав в Telegram-канале соответствующий видеоролик. Отмечается, что отток населения связан с регулярными перебоями с электричеством, а также слухами о скором начале боевых действий.

В конце марта в результате удара российской армии была полностью разрушена Змиевская ТЭС.

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