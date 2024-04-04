Москва, 4 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.

Известия/ Сергей Лантюхов

Он назвал главным, базовым условием успеха страны единство её многонационального общества.

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.

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Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства, отметил Путин. На внешней арене она ведёт себя так, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта в «Крокусе», который произошёл 22 марта в подмосковном городе Красногорске, погибли 145 и пострадал 551 человек. В рамках уголовного дела о теракте арестовали 10 человек, включая четверых непосредственных исполнителей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 апреля на встрече с представителями дипмиссий иностранных государств заявил, что в теракте есть украинский след. Он отметил, что причастность Киева к другим терактам на территории страны уже ни у кого не вызывает сомнения.

Накануне, 3 апреля, об украинском следе в организации теракта заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов.