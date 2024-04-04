Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
Путин: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России
Москва, 4 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России, заявил 4 апреля президент Владимир Путин на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов.
Он назвал главным, базовым условием успеха страны единство её многонационального общества.
«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.
Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства, отметил Путин. На внешней арене она ведёт себя так, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов.
Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта в «Крокусе», который произошёл 22 марта в подмосковном городе Красногорске, погибли 145 и пострадал 551 человек. В рамках уголовного дела о теракте арестовали 10 человек, включая четверых непосредственных исполнителей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 апреля на встрече с представителями дипмиссий иностранных государств заявил, что в теракте есть украинский след. Он отметил, что причастность Киева к другим терактам на территории страны уже ни у кого не вызывает сомнения.
Накануне, 3 апреля, об украинском следе в организации теракта заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов.