Москва, 30 марта, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 551 человека, сообщило 30 марта главное управление МЧС по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Среди пострадавших — 15 детей.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — сказано в сообщении управления.

Ранее Центр медицины катастроф сообщал о 382 пострадавших.

По данным ИА Регнум, 15% обратившихся за медицинской помощью после теракта пострадали не от огнестрельного оружия, пожара или отравления угарным газом. Многие получили ушибы, сотрясения и порезы, когда убегали от террористов, другие столкнулись с психологическими проблемами, бессонницей и гипертонией на фоне стресса, также в списках есть категория людей, которые получили травмы, помогая другим.

Как сообщалось ранее, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.