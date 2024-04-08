Москва, 8 апреля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Сиротами после теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» остались девять детей из шести семей, сообщила 8 апреля уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей», — написала она в Telegram-канале.

Львова-Белова уточнила, что у всех детей, которы остались сиротами, есть родные, которые стали их опекунами.

«У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек. 27 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след.

2 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. Глава государства также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье.