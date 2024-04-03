Москва, 3 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Количество детей, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести, сообщила журналистам 3 апреля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших», — заявила она.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как сообщила Львова-Белова, двое детей лечатся дома, пятеро находятся в больнице. Из них двое в тяжелом состоянии, трое уже в состоянии средней степени тяжести. Она добавила, что врачи дали положительные прогнозы.

Теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта. Террористы открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, 550 пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Пострадавшие в теракте 2 апреля подали заявление в СК против владельцев «Крокуса».

Четверых исполнителей теракта в арестовали. Позднее в СИЗО отправили еще пятерых соучастников. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В СК 28 марта сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что США ещё за две недели до теракта рассматривали этот объект как возможную цель террористов, о чём якобы предупреждали Россию.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Главной целью террористов в «Крокусе», как заявил глава государства, стало желание посеять панику и расколоть Россию изнутри.