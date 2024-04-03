Москва, 3 апреля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Россия располагает сведениями об украинском следе в организации теракта, произошедшего 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом в ходе телефонного разговора с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню 3 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе беседы глава оборонного ведомства напомнил, что российская сторона располагает сведениями об украинском следе в организации этого теракта.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — приводит слова Шойгу Telegram-канал Минобороны РФ.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что расследование теракта будет доведено до конца, а все виновные понесут наказание.

Как передавало ИА Регнум, телефонные переговоры Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню состоялись 3 апреля по инициативе французской стороны. В ходе беседы глава минобороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к этому теракту и заявил, что ответственность за нападение лежит на группировке ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О сведениях, подтверждающих украинский след, ранее заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств. Также эту версию подтверждают и показания задержанных.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что России пытаются навязать, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» лежит на сторонниках радикальной исламской идеологии, а не на Киеве. Патрушев также указал на то, что следы этого теракта ведут к украинским спецслужбам.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате террористического акта погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По данным Главного управления МЧС по Московской области, пострадал 551 человек.