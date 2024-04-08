Москва, 8 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили 8 апреля в СКР.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного теракта.

«На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что следствие получило значимые данные об подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек. 27 марта директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след.

2 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. Глава государства также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье.