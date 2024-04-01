Москва, 1 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. В частности, как 1 апреля заявили в Службе внешней разведки, Вашингтон предоставляет украинской стороне информацию со спутников.

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«Поступающие в службу данные свидетельствуют, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой», — заявили в пресс-службе ведомства.

Об этом в СВР заявили в контексте действий США по искажению картины случившегося 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта. Служба отметила, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена активизировала соответствующую работу, чтобы не навлекать на себя подозрения в причастности к терроризму после попыток «обелить» киевский режим.

«Становится очевидным, что США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму», — заявили в СВР.

Однако США не удаётся добиться единства в оценке произошедшего теракта среди членов НАТО и Евросоюза, так как попытки выгородить главу киевского режима Владимира Зеленского начались практически молниеносно после теракта, что многим на Западе показалось опрометчивым и подозрительным, подчеркнули в СВР.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека и пострадал ещё 551 человек. Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что задержанные по делу о теракте в «Крокусе» рассказали об украинском следе, и подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли всё подготовить, им помогали. СК России 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.

Белый дом сделал первые заявления спустя всего несколько часов после атаки на концертный зал. Тогда в США заявили, что не видят признаков причастности к случившемуся Украины или украинцев, при этом в администрации США утверждали, что не располагали информацией о подготовке этой атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда же ответила на это, что если Вашингтон делает заявления в разгар трагедии о непричастности кого-либо и не имеет данных о случившемся, то не имеет права «защищать какие-то силы». Позднее она также пояснила, что Запад осознал необходимость поменять позицию по отношению к теракту в «Крокусе», поэтому многие представители западных дипмиссий пришли в МИД, чтобы оставить записи в книге соболезнований.

Помимо этого посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты. После теракта в США заявили о «единственной версии» — причастности к нему членов ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная реакция в момент, когда ещё продолжается следствие, как минимум выглядела странно и говорила о желании с чего-то переключить внимание. На версии о причастности к теракту Украины и Запада представитель Белого дома Джон Кирби отвечал хамством, не заявляя ничего конкретного.