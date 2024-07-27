Москва, 27 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Евгений Серебряков, задержанный по обвинению в подрыве автомобиля на севере Москвы, в ходе допроса частично признал вину. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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«При проверке показаний на месте [он] подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В комитете добавили, что следователи продолжают следственные действия с Серебряковым.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль, водитель получил ранение ног. Кроме того, пострадала находившаяся в салоне женщина.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался уроженец Урюпинска Евгений Серебряков. Суд заочно арестовал его.

Подозреваемого задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения притупления. Для поимки подозреваемого привлекли турецкую разведку, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства. Серебрякову пообещали от $10 до $20 тыс. за совершение преступления. Он также рассказал, что собирал бомбу для этого под контролем куратора из Службы безопасности Украины. В ходе следственных действий фигурант дела показал правоохранителям, каким образом устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

«Коммерсантъ» 26 июля сообщил, что уголовное дело в отношении Серебрякова могут переквалифицировать на госизмену. Сейчас следствие предъявило ему обвинение по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.