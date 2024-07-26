Москва, 26 июля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Россиянин Евгений Серебряков, экстрадированный из Турции, согласился подорвать машину российского офицера за вознаграждение и украинское гражданство. В этом он признался во время допроса. Видео опубликовала Федеральная служба безопасности.

Кадр из видео

Подозреваемый рассказал, что со Службой безопасности Украины (СБУ) ещё в феврале 2023 года. После этого он постоянно общался с куратором, который представился Ильёй. Один раз он встретился с ним в Стамбуле.

От украинской стороны Серебряков получил компоненты для сборки взрывчатки.

«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», ― рассказал Серебряков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904437" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Евгения-Серебрякова — подозреваемого-в-покушении-на-военнослужащего — доставили-из-Стамбула-в-Москву.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался уроженец Урюпинска Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый сбежал в Турцию. Позднее стало известно, что предполагаемого преступника задержали в турецкой провинции Мугла.

Источник в правоохранительных органах Турции сообщил, что россиянин намеревался бежать в Грецию на морском судне. Турецкие спецслужбы вычислили его по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума, откуда он выехал на арендованном автомобиле. Слежка за ним велась на протяжении 50 км. Затем спецслужбы провели операцию по задержанию подозреваемого.

Пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк 26 июля сообщила, что правоохранительные органы доставили Серебрякова из Турции в Россию и передали следователям.

Брат фигуранта дела о подрыве машины в Москве рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики (ВШЭ), а также ездил в Прагу по студенческому обмену во время учёбы. Он также добавил, что в последнее время с родственником не общался.

Серебряков в своё время являлся одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учёбе. Он также был призёром различных конкурсов по истории.