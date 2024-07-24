Москва, 24 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию. Об этом 24 июля сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников, его слова приводит «Российская газета».

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«В Турции», — сказал Бортников, отвечая на вопрос о вероятном местонахождении исполнителя подрыва.

Он также рассказал, что ФСБ ведёт работу с турецкими коллегами по поимке и экстрадиции преступника.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota. Это произошло в тот момент, когда хозяин машины сел за руль. Мужчина получил ранение ног, женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Следователи установили личность подозреваемого и машину, на которой он добрался до места преступления. Более подробной информации СК не предоставил. Возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования взрывотехники, используя робота, извлекли из автомобиля осколки, которые затем направили на экспертизу.