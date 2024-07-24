Москва, 24 июля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в установке взрывного устройства и последующему подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Ранее в этот день россиянина объявиои в международный розыск. Мужчине вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Согласно положениеям Уголовного кодекса РФ Серебрякову может грозить от 10 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль. Севший за руль мужчина получил ранение ног, женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали. По предварительным данным, авто пренадлежало одному из офицеров Генштаба ВС России.

Следователи установили личность подозреваемого и машину, на которой он передвигался. Было возбуждено уголовное дело.Сразу после совершения преступления Серебряков скрылся, успев покинуть Россию и добраться до Турции. Однако в турецком Бодруме его оперативно задержали местные правоохранители.

По данным ИА Регнум, Серебряков является уроженцем Урюпинска, в соцсетях он пишет своё имя на украинском языке.