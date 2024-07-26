Москва, 27 июля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов привозили Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины военнослужащего в Москве, на место этого инцидента. Видеозапись следственных действий опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На кадрах можно увидеть, как фигурант дела демонстрирует правоохранителям, каким образом он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района Москвы взорвался легковой автомобиль, водитель которого получил ранение ног. Кроме того, пострадала женщина, которая находилась в салоне машины.

Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как покушение на убийство. Следствие возбудило уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления стал Евгений Серебряков. Суд заочно арестовал его.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что мужчина сбежал в Турцию, где его задержали. В поимке Серебрякова участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

Также выяснилось, что Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском языке. 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Россию.

Обвиняемый на допросе признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Он согласился на преступление, чтобы получить вознаграждение и украинское гражданство. В СБУ Серебрякову пообещали от $10 до $20 тыс. Он также рассказал, что планировал из Турции отправиться на Украину.