Москва, 26 июля, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы доставили из Турции в Россию Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали Серебрякова в турецком городе Бодруме. Содействие в поиске мужчины оказали спецслужбы и правоохранительные органы Турции.

Обвиняемого передали СК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

«Сегодня Серебряков доставлен в Россию и передан следователям Следственного комитета Российской Федерации для производства следственных действий по уголовному делу», — уточнила Волк в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате случившегося водитель транспортного средства получил ранение ног. Кроме того, пострадала находившаяся в салоне автомобиля женщина. Обоих доставили в больницу.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. СК РФ возбудил уголовное дело. Личность подозреваемого установили.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подозреваемый сбежал в Турцию. Его задержали в турецкой провинции Мугла. Для поимки подозреваемого привлекли турецкую разведку, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Мужчине может грозить от 10 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. Также появилась информация о том, что Серебрякова и ещё одного задержанного направили в государственную больницу Бодрума для проведения медицинского контроля перед возможной экстрадицией.

Позднее выяснилось, что Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском языке. Комментируя сведения о подозреваемом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать заключения о наличии украинского следа в преступлении.

Брат Серебрякова рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики (ВШЭ) и посещал Прагу по студенческому обмену во время учёбы.