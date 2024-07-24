Москва, 24 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. На севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в результате чего пострадал водитель машины и женщина. Об этом 24 июля сообщил Telegram-канал «112».

Global Look Press

«В машине в этот момент находился 49-летний Андрей Т. Ему оторвало конечности. Предварительно, взрыв на парковке на улице Синявинской произошёл, когда мужчина сел в автомобиль. Кроме него, с рваными ранами лица госпитализирована женщина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на месте инцидента работают представители силовых ведомств. Взрывом выбило стёкла на нескольких этажах многоэтажного жилого дома и повредило находившиеся рядом автомобили.

По предварительной информации, в машине не было установлено газовое оборудование, при этом не исключается, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство. Правоохранители проверяют все версии произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля стало известно, что не менее пяти человек погибли и ещё как минимум 20 пострадали при взрыве в столице Сомали Могадишо рядом с кафе, в котором посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу. Отмечалось, что у кафе взорвался заминированный автомобиль.

Возле полицейского участка в департаменте Нариньо Колумбии 22 июня взорвали заминированный автомобиль, что стало вторым случаем атаки на этот участок. В первый раз участок полиции пытались взорвать в 2023 году.