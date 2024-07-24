Москва, 24 июля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в связи со взрывом в Москве Toyota Land Cruiser, сообщили 24 июля в пресс-службе столичного управления СК РФ.

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Инцидент произошёл на улице Синявинской. Автомобиль получил повреждение, владелец и пассажир пострадали, сообщило ведомство. Криминалисты и представители оперативных служб осматривают место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Telegram-канала «112», взрыв прогремел на парковке, когда водитель сел в машину. Ему оторвало конечности. Женщину госпитализировали с рваными ранами лица.

По предварительным данным, газового оборудования в автомобиле не было. Не исключено, что в машине могло быть заложено взрывное устройство, сообщил канал.