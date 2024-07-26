Москва, 26 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве машины военного в Москве Евгений Серебряков признался, что заложенную под автомобиль бомбу собирал под контролем куратора из Службы безопасности Украины, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Я под контролем и с инструкциями от Ильи (подозреваемый считает его сотрудником СБУ) собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — сказал Серебряков.

Он добавил, что кураторы из СБУ во время подготовки к подрыву внедорожника оплачивали его расходы. Деньги ему отправлял человек, с которым Серебряков один раз увиделся лично в Турции.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемого доставили из Турции в Москву в ночь на 26 июля. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали Серебрякова в турецком городе Бодруме. Содействие в поиске мужчины оказали спецслужбы и правоохранительные органы Турции. На допросе мужчина признался, что действовал по указанию СБУ. После совершения преступления он собирался из Турции отправиться на Украину и получить украинское гражданство.

Брат Серебрякова рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики, ездил в Прагу по студенческому обмену. Серебряков в своё время был одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учёбе. Был призёром различных конкурсов по истории.

Утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался уроженец Урюпинска Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.