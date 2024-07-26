Москва, 26 июля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, может быть переквалифицировано на госизмену. Об этом 26 июля сообщил «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По информации издания, в ближайшее время действия Серебрякова могут переквалифицировать на более тяжкие. Сейчас следствие предъявило ему обвинение по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Отмечается, что фигуранту могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с украинским куратором квалифицировать как измену Родине.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате случившегося водитель транспортного средства получил ранение ног. Кроме того, пострадала находившаяся в салоне автомобиля женщина. Обоих доставили в больницу.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Личность подозреваемого установили.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подозреваемый сбежал в Турцию. Позднее его задержали в турецкой провинции Мугла. Для поимки подозреваемого привлекли турецкую разведку, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.