Обвиняемый в подрыве машины в Москве собирался отправиться на Украину
Обвиняемый в подрыве машины в Москве собирался из Турции отправиться на Украину
Москва, 26 июля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве машины военного в Москве Евгений Серебряков собирался из Турции отправиться на Украину, сообщил 26 июля Следственный комитет России.
На допросе Серебряков сообщил следователям об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства.
«Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В Москве доставленному из Турции Серебрякову предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Его поместили под стражу.
Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).
О подрыве автомобиля Toyota на Синявинской улице в Москве стало известно 24 июля. В результате водитель получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. ФСБ и МВД России установили личность причастного к совершению преступления. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения. Через несколько часов после совершения преступления он вылетел из России в Турцию. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.
На допросе обвиняемый признался, что согласился подорвать машину российского офицера за вознаграждение и украинское гражданство.
Брат Серебрякова рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики, ездил в Прагу по студенческому обмену. Серебряков в своё время был одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учёбе. Был призёром различных конкурсов по истории.