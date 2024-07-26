Москва, 26 июля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве машины военного в Москве Евгений Серебряков собирался из Турции отправиться на Украину, сообщил 26 июля Следственный комитет России.

РИА Новости/ ЦОС ФСБ РФ Евгений Серебряков

На допросе Серебряков сообщил следователям об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства.

«Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В Москве доставленному из Турции Серебрякову предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Его поместили под стражу.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

О подрыве автомобиля Toyota на Синявинской улице в Москве стало известно 24 июля. В результате водитель получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. ФСБ и МВД России установили личность причастного к совершению преступления. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения. Через несколько часов после совершения преступления он вылетел из России в Турцию. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

На допросе обвиняемый признался, что согласился подорвать машину российского офицера за вознаграждение и украинское гражданство.

Брат Серебрякова рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики, ездил в Прагу по студенческому обмену. Серебряков в своё время был одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учёбе. Был призёром различных конкурсов по истории.